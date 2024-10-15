Рейтинг@Mail.ru
СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ksir-1978113631.html
СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели
СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:05
2024-10-15T13:05
в мире
иран
израиль
бейрут
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fddc7ea4bdad76e2f73f54ba08373aeb.jpg
ТЕГЕРАН, 15 окт – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике впервые спустя некоторое время, опровергнув тем самым сообщения западных СМИ о его гибели, передает гостелерадиокомпания Ирана. Каани принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, погибшего при авиаударе израильских ВС по Бейруту в конце сентября. Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту в конце сентября. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой. "Генерал Исмаил Каани присутствует на церемонии встречи тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в аэропорту Мехрабад", - говорится в подписи к видео с Каани, размещенном на официальном Telegram-канале иранского гостелерадиокомпании. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978047806.html
https://ria.ru/20241014/tsakhal-1977965917.html
иран
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4c550674a1392fd9958e76506438f7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели

IRIB: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям СМИ о его гибели

© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
Эсмаил Каани - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 окт – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике впервые спустя некоторое время, опровергнув тем самым сообщения западных СМИ о его гибели, передает гостелерадиокомпания Ирана.
Каани принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, погибшего при авиаударе израильских ВС по Бейруту в конце сентября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
СМИ: Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным объектам Ирана
Вчера, 00:12
Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту в конце сентября. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой.
"Генерал Исмаил Каани присутствует на церемонии встречи тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в аэропорту Мехрабад", - говорится в подписи к видео с Каани, размещенном на официальном Telegram-канале иранского гостелерадиокомпании.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильская бронетехника въезжает в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника в результате удара ЦАХАЛ
14 октября, 15:24
 
В миреИранИзраильБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала