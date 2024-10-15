https://ria.ru/20241015/ksir-1978113631.html

СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели

СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели - РИА Новости, 15.10.2024

СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели

Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:05

2024-10-15T13:05

2024-10-15T13:05

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 15 окт – РИА Новости. Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике впервые спустя некоторое время, опровергнув тем самым сообщения западных СМИ о его гибели, передает гостелерадиокомпания Ирана. Каани принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, погибшего при авиаударе израильских ВС по Бейруту в конце сентября. Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту в конце сентября. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой. "Генерал Исмаил Каани присутствует на церемонии встречи тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в аэропорту Мехрабад", - говорится в подписи к видео с Каани, размещенном на официальном Telegram-канале иранского гостелерадиокомпании. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978047806.html

https://ria.ru/20241014/tsakhal-1977965917.html

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в мире, иран, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024