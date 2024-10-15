В Крыму столкнулись пять машин
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись пять машин, есть погибший и пострадавший
© МВД по Республике КрымДТП на автодороге "Таврида" в Белогорском районе
© МВД по Республике Крым
ДТП на автодороге "Таврида" в Белогорском районе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло на автодороге "Таврида" в районе села Цветочное Белогорского района. Изначально, водитель "девятки" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
"В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
После этого 64-летнего водителя "девятки", который остался на месте аварии, сбил другой автомобиль и скрылся.
"От полученных травм мужчина скончался на месте", - подчеркнули в полиции.
Личность скрывшегося водителя устанавливается. На поиски ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск.
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При этом, по данным полиции, позже в "девятку", стоящую на проезжей части после ДТП, врезалось, не выбрав безопасную скорость движения, еще три машины: Kia Rio, Volkswagen Transporter и КАМАЗ.
"В результате данного ДТП пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
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