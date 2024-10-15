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В Крыму столкнулись пять машин - РИА Новости, 15.10.2024
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16:53 15.10.2024 (обновлено: 16:54 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/krym-1978182642.html
В Крыму столкнулись пять машин
В Крыму столкнулись пять машин - РИА Новости, 15.10.2024
В Крыму столкнулись пять машин
Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:53
2024-10-15T16:54
происшествия
авто
белогорский район
volkswagen group
камаз (завод)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД по республике. ДТП произошло на автодороге "Таврида" в районе села Цветочное Белогорского района. Изначально, водитель "девятки" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. "В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. После этого 64-летнего водителя "девятки", который остался на месте аварии, сбил другой автомобиль и скрылся. "От полученных травм мужчина скончался на месте", - подчеркнули в полиции. Личность скрывшегося водителя устанавливается. На поиски ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск. При этом, по данным полиции, позже в "девятку", стоящую на проезжей части после ДТП, врезалось, не выбрав безопасную скорость движения, еще три машины: Kia Rio, Volkswagen Transporter и КАМАЗ. "В результате данного ДТП пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240414/sk-1940008757.html
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происшествия, авто, белогорский район, volkswagen group, камаз (завод), kia rio, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Белогорский район, Volkswagen Group, КамАЗ (завод), Kia Rio, Volkswagen Touareg
В Крыму столкнулись пять машин

На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись пять машин, есть погибший и пострадавший

© МВД по Республике КрымДТП на автодороге "Таврида" в Белогорском районе
ДТП на автодороге Таврида в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© МВД по Республике Крым
ДТП на автодороге "Таврида" в Белогорском районе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло на автодороге "Таврида" в районе села Цветочное Белогорского района. Изначально, водитель "девятки" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
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"В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
После этого 64-летнего водителя "девятки", который остался на месте аварии, сбил другой автомобиль и скрылся.
"От полученных травм мужчина скончался на месте", - подчеркнули в полиции.
Личность скрывшегося водителя устанавливается. На поиски ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск.
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При этом, по данным полиции, позже в "девятку", стоящую на проезжей части после ДТП, врезалось, не выбрав безопасную скорость движения, еще три машины: Kia Rio, Volkswagen Transporter и КАМАЗ.
"В результате данного ДТП пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоБелогорский районVolkswagen GroupКамАЗ (завод)Kia RioVolkswagen Touareg
 
 
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