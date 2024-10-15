https://ria.ru/20241015/krym-1978182642.html

В Крыму столкнулись пять машин

В Крыму столкнулись пять машин - РИА Новости, 15.10.2024

В Крыму столкнулись пять машин

Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:53

2024-10-15T16:53

2024-10-15T16:54

происшествия

авто

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камаз (завод)

kia rio

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Дорожная авария с участием пяти машин произошла на трассе "Таврида" в Крыму, есть погибший и пострадавший, один из водителей скрылся, сообщает пресс-служба МВД по республике. ДТП произошло на автодороге "Таврида" в районе села Цветочное Белогорского района. Изначально, водитель "девятки" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. "В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. После этого 64-летнего водителя "девятки", который остался на месте аварии, сбил другой автомобиль и скрылся. "От полученных травм мужчина скончался на месте", - подчеркнули в полиции. Личность скрывшегося водителя устанавливается. На поиски ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск. При этом, по данным полиции, позже в "девятку", стоящую на проезжей части после ДТП, врезалось, не выбрав безопасную скорость движения, еще три машины: Kia Rio, Volkswagen Transporter и КАМАЗ. "В результате данного ДТП пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240414/sk-1940008757.html

https://ria.ru/20240830/dtp-1969389891.html

https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

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происшествия, авто, белогорский район, volkswagen group, камаз (завод), kia rio, volkswagen touareg