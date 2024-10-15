https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html
Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты
Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты
Привлекательность кредитных карт обманчива наличием пени и переплат, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:10
2024-10-15T02:10
2024-10-15T11:07
экономика
кредитные карты
деньги
банки
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Привлекательность кредитных карт обманчива наличием пени и переплат, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Самое главное условие — вовремя гасить задолженность и следить за грейс-периодом. "Это время, в течение которого можно воспользоваться деньгами банка практически бесплатно. Если вы его просрочили, придется платить немалый процент", — объяснил он.Если вы уверены, что можете тщательно отслеживать грейс-период и вовремя вносить деньги на карту, то сможете даже на ней заработать. Схема, при которой текущие траты осуществляются с кредитки, а доходы "крутятся" на депозите, принося доход, вполне рабочая.Но если вы выйдете за пределы грейс-периода, готовьтесь: штрафные санкции от банка, вероятно, будут больше, чем вы успели получить в виде банковских процентов, заключил Солодков.
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экономика, кредитные карты, деньги, банки, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, кредитные карты, Деньги, Банки, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты
Эксперт Солодков: главное — тщательно следить за грейс-периодом
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости
. Привлекательность кредитных карт обманчива наличием пени и переплат, рассказал в интервью
агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Самое главное условие — вовремя гасить задолженность и следить за грейс-периодом.
"Это время, в течение которого можно воспользоваться деньгами банка практически бесплатно. Если вы его просрочили, придется платить немалый процент", — объяснил он.
Если вы уверены, что можете тщательно отслеживать грейс-период и вовремя вносить деньги на карту, то сможете даже на ней заработать. Схема, при которой текущие траты осуществляются с кредитки, а доходы "крутятся" на депозите, принося доход, вполне рабочая.
Но если вы выйдете за пределы грейс-периода, готовьтесь: штрафные санкции от банка, вероятно, будут больше, чем вы успели получить в виде банковских процентов, заключил Солодков.