https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html

Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты

Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт назвал фатальную ошибку при использовании кредитной карты

Привлекательность кредитных карт обманчива наличием пени и переплат, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:10

2024-10-15T02:10

2024-10-15T11:07

экономика

кредитные карты

деньги

банки

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Привлекательность кредитных карт обманчива наличием пени и переплат, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Самое главное условие — вовремя гасить задолженность и следить за грейс-периодом. "Это время, в течение которого можно воспользоваться деньгами банка практически бесплатно. Если вы его просрочили, придется платить немалый процент", — объяснил он.Если вы уверены, что можете тщательно отслеживать грейс-период и вовремя вносить деньги на карту, то сможете даже на ней заработать. Схема, при которой текущие траты осуществляются с кредитки, а доходы "крутятся" на депозите, принося доход, вполне рабочая.Но если вы выйдете за пределы грейс-периода, готовьтесь: штрафные санкции от банка, вероятно, будут больше, чем вы успели получить в виде банковских процентов, заключил Солодков.

https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975197005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кредитные карты, деньги, банки, высшая школа экономики (вшэ)