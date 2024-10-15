https://ria.ru/20241015/krasnojarsk-1978112212.html

В Красноярске обсудили развитие инфраструктуры гостеприимства

В Красноярске обсудили развитие инфраструктуры гостеприимства - РИА Новости, 15.10.2024

В Красноярске обсудили развитие инфраструктуры гостеприимства

Развитие инфраструктуры гостеприимства в субъектах СФО обсудили в Красноярске на втором Российском гастрономическом форуме Gastro Forum-2024, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:57

2024-10-15T12:57

2024-10-15T12:57

красноярский край

россия

красноярск

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 15 окт – РИА Новости. Развитие инфраструктуры гостеприимства в субъектах СФО обсудили в Красноярске на втором Российском гастрономическом форуме Gastro Forum-2024, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края "Вопрос повышения туристического и инвестиционного потенциала регионов Сибири за счет развития гастроиндустрии стал центральной темой второго Российского гастрономического форума Gastro Forum. В обсуждении приняли участие эксперты из Белоруссии и Казахстана, ведущие отечественные ученые и исследователи, спикеры индустрии HoReCa, специалисты в сфере развития территорий, а также представители власти российских регионов и общественных организаций. В их числе и члены Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" – губернаторы и руководители законодательных органов власти сибирских регионов", – говорится в сообщении. "Перед нами стоит важная и очень сложная задача: президент Российской Федерации обозначил развитие сферы внутреннего туризма и гостеприимства как одну из национальных целей. И до 2030 года нам необходимо кратно нарастить усилия для того, чтобы люди увидели страну, чтобы россияне знали соседние регионы, чтобы чувствовали радушие и гостеприимство", – цитирует пресс-служба председателя совета МАСС, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, выступившего с приветственным словом. Уточняется, что более детально вопросы взаимодействия в этом направлении эксперты в области индустрии и представители органов власти сибирских регионов обсудили на круглом столе "Развитие инфраструктуры гостеприимства в субъектах СФО как значимого фактора развития Сибири". Глава Красноярского края отметил, что регион за последние годы сделал немало для развития индустрии гостеприимства, работа продолжается, и край готов делиться своими наработками и опытом с соседями. "Каждый из регионов Сибири по своему уникален, у каждого своя специфика, свои красоты и свои национальные, в том числе гастрономические, особенности. Гостеприимство – это то, что может дать новый импульс развития региона. И здесь принципиально важно использовать самые современные, передовые решения, придерживаясь комплексного подхода. В частности, нужна опора на науку, причём и на химию, и на биологию, и на математику, и на информатику, и социальные науки. При этом важно думать и о создании комфортной среды для живущих здесь людей", – сказал Котюков. По итогам обсуждения участники предложили объединить на базе МАСС и СФУ лучшие практики и инициативы по развитию индустрии гостеприимства, представленные субъектами Сибирского федерального округа. Кроме того, планируется сформировать предложения по внедрению образовательных стандартов по гастрономии, включая современные технологии и лучшие практики для учреждений среднего профессионального образования сибирских регионов, учитывая опыт Красноярского края. Также подписано соглашение между Исполнительным комитетом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" и Сибирским федеральным университетом. Сотрудничество сторон предполагается по ряду направлений, в том числе в сфере развития туризма, укрепления культурных и экономических связей между регионами СФО и продвижения Сибири и ее потенциала на международном уровне. Помимо этого, участники МАСС ознакомились с образовательными подходами и принципами работы Института гастрономии СФУ. Гости посетили учебные классы, а также лабораторию сити-фарминга для производства экологически чистых продуктов и повышения продовольственной безопасности макрорегиона. Gastro Forum 2024 проходит 15-16 октября 2024 года на площадках Конгресс-холла и Института гастрономии СФУ. На форуме выступят более 30 экспертов. В рамках первого гастрофорума сформирован проект федеральной программы развития гастрономии, которую удалось представить президенту РФ в рамках встречи с представителями креативных индустрий на выставке "Развитие креативной экономики в России" в мае 2023 года.

https://ria.ru/20241014/kotyukov-1977934438.html

https://ria.ru/20241011/krasnoyarsk-1977591262.html

https://ria.ru/20241011/gaz-1977531312.html

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красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков