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Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры - РИА Новости, 15.10.2024
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19:15 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/kovalchuk-1978218541.html
Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры
Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры - РИА Новости, 15.10.2024
Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры
Развитие генетических исследований в области виноградарства и виноделия позволит российским специалистам найти "нелинейные" решения для развития этой отрасли в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:15
2024-10-15T19:15
россия
краснодарский край
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие генетических исследований в области виноградарства и виноделия позволит российским специалистам найти "нелинейные" решения для развития этой отрасли в РФ и вывода ее на передовые позиции, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. России надо обгонять другие страны в разных высокотехнологичных областях, подчеркнул Ковальчук, выступая во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной мероприятиям третьего Российского винодельческого форума. "Обогнать мы можем на "нелинейных" решениях", - добавил он. Одна из областей, где Россия может стать лидером за счет оригинальных разработок, - это виноградарство и виноделие, отметил Ковальчук. По его словам, история науки о вине в нашей стране имеет глубокие корни. А виноградарство - та сфера, где Россия за последние годы сильно продвинулась в части генетических исследований, и это признают за рубежом, добавил Ковальчук. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского института". "Наша задача - перевести все наше виноделие и виноградарство на научную основу", - подчеркнул Ковальчук. Результаты работы центра позволят сделать российское виноградарство развивающимся и при этом суверенным, пояснил он. Сейчас Курчатовский институт начинает в Краснодарском крае пилотный проект, в рамках которого будут создаваться трехмерные модели того или иного терруара, добавил Ковальчук. По его словам, для этого в числе прочего собираются данные о составе почв и об изменениях климата на протяжении нескольких десятилетий.
https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html
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россия, краснодарский край, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, общество
Россия, Краснодарский край, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт, Общество
Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры

Ковальчук: генетика поможет вывести виноградарство России на передовые позиции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор урожая в Крыму
Сбор урожая в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие генетических исследований в области виноградарства и виноделия позволит российским специалистам найти "нелинейные" решения для развития этой отрасли в РФ и вывода ее на передовые позиции, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
России надо обгонять другие страны в разных высокотехнологичных областях, подчеркнул Ковальчук, выступая во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной мероприятиям третьего Российского винодельческого форума.
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"Обогнать мы можем на "нелинейных" решениях", - добавил он.
Одна из областей, где Россия может стать лидером за счет оригинальных разработок, - это виноградарство и виноделие, отметил Ковальчук. По его словам, история науки о вине в нашей стране имеет глубокие корни. А виноградарство - та сфера, где Россия за последние годы сильно продвинулась в части генетических исследований, и это признают за рубежом, добавил Ковальчук.
Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского института".
"Наша задача - перевести все наше виноделие и виноградарство на научную основу", - подчеркнул Ковальчук. Результаты работы центра позволят сделать российское виноградарство развивающимся и при этом суверенным, пояснил он.
Сейчас Курчатовский институт начинает в Краснодарском крае пилотный проект, в рамках которого будут создаваться трехмерные модели того или иного терруара, добавил Ковальчук. По его словам, для этого в числе прочего собираются данные о составе почв и об изменениях климата на протяжении нескольких десятилетий.
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РоссияКраснодарский крайМихаил КовальчукВладимир ПутинКурчатовский институтОбщество
 
 
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