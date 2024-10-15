https://ria.ru/20241015/kovalchuk-1978218541.html

Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры

Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры - РИА Новости, 15.10.2024

Курчатовский институт намерен вывести виноградарство России в лидеры

Развитие генетических исследований в области виноградарства и виноделия позволит российским специалистам найти "нелинейные" решения для развития этой отрасли в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:15

2024-10-15T19:15

2024-10-15T19:15

россия

краснодарский край

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Развитие генетических исследований в области виноградарства и виноделия позволит российским специалистам найти "нелинейные" решения для развития этой отрасли в РФ и вывода ее на передовые позиции, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. России надо обгонять другие страны в разных высокотехнологичных областях, подчеркнул Ковальчук, выступая во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной мероприятиям третьего Российского винодельческого форума. "Обогнать мы можем на "нелинейных" решениях", - добавил он. Одна из областей, где Россия может стать лидером за счет оригинальных разработок, - это виноградарство и виноделие, отметил Ковальчук. По его словам, история науки о вине в нашей стране имеет глубокие корни. А виноградарство - та сфера, где Россия за последние годы сильно продвинулась в части генетических исследований, и это признают за рубежом, добавил Ковальчук. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского института". "Наша задача - перевести все наше виноделие и виноградарство на научную основу", - подчеркнул Ковальчук. Результаты работы центра позволят сделать российское виноградарство развивающимся и при этом суверенным, пояснил он. Сейчас Курчатовский институт начинает в Краснодарском крае пилотный проект, в рамках которого будут создаваться трехмерные модели того или иного терруара, добавил Ковальчук. По его словам, для этого в числе прочего собираются данные о составе почв и об изменениях климата на протяжении нескольких десятилетий.

https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html

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россия, краснодарский край, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, общество