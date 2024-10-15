https://ria.ru/20241015/kosmos-1978057999.html

Эксперт оценил влияние выборов в США на сотрудничество с Россией в космосе

Эксперт оценил влияние выборов в США на сотрудничество с Россией в космосе - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт оценил влияние выборов в США на сотрудничество с Россией в космосе

Сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том ни же низком уровне, на котором находится сейчас, вне зависимости от итогов... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:56

2024-10-15T04:56

2024-10-15T05:45

космос - риа наука

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александр железняков

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том ни же низком уровне, на котором находится сейчас, вне зависимости от итогов приближающихся президентских выборов, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. "Однозначно можно сказать, что победа ни одного, ни другого, никак не повлияет на вопросы сотрудничества. Оно будет продолжаться в том объёме, как сейчас есть. Для того, чтобы произошло восстановление прежних связей, должно пройти несколько лет, и даже вряд ли президентского срока Трампа или Харрис хватит на то, чтобы это сделать", — сказал Железняков.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.При этом он уточнил, что сейчас для того, чтобы сотрудничество между Россией и Штатами по космосу начало налаживаться, нет даже предпосылок. Историк космонавтики напомнил, что до санкций и ухудшения двусторонних отношений космическое сотрудничество России и США не было обширным. По его словам, две страны участвовали в подготовке совместной миссии к Венере. Кроме того, российские учёные на некоторых американских межпланетных станциях устанавливали свои приборы. Взаимодействие по эксплуатации Международной космической станции (МКС) после выборов в США будет продолжаться в том объёме, в котором происходит сейчас, заверил Железняков. "Без участия России просто МКС не может существовать. Слишком много на нас завязано, и наш служебный модуль "Звезда", и наши корабли снабжения, и наши пилотируемые корабли. Поэтому вот то, что сейчас есть, это поддержание функционирования МКС, перекрёстные полёты между двумя странами, это всё продолжается и будет продолжаться, а вот расширения, к сожалению, ожидать не стоит", — добавил он. Кроме того, историк космонавтики считает, что в космической политике США в целом не произойдёт радикальных изменений, если на выборах победит Трамп и администрация демократов сменится на республиканскую. Он напомнил, как в начале XXI века Буш-младший провозгласил в качестве цели полёт на Марс, но затем программа была скорректирована с прицелом на Луну. Сейчас лунная программа "Артемида" в значительной степени продвинулась вперёд, в 2025 году ожидается первый пилотируемый пуск в сторону Луны, поэтому сворачивать её не будут. "Может быть, будут с его (Трампа, - ред.) стороны какие-то заявления, что американцы должны расширить, углубить и прочее, но я думаю, что всё продолжится так же, как и сейчас", — резюмировал Железняков.

https://ria.ru/20241007/nasa-1976839834.html

https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html

https://ria.ru/20241004/astronavt-1976444035.html

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космос - риа наука, сша, россия, луна, александр железняков, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024