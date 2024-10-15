https://ria.ru/20241015/korruptsiya-1978156517.html

СМИ: Байден при общении с Порошенко постоянно напоминал о коррупции

СМИ: Байден при общении с Порошенко постоянно напоминал о коррупции - РИА Новости, 15.10.2024

СМИ: Байден при общении с Порошенко постоянно напоминал о коррупции

Президент США Джо Байден в бытность вице-президентом в каждом звонке Петру Порошенко, который тогда был украинским президентом, говорил о коррупции на Украине,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:28

2024-10-15T15:28

2024-10-15T15:29

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в бытность вице-президентом в каждом звонке Петру Порошенко, который тогда был украинским президентом, говорил о коррупции на Украине, следует из книги журналиста Боба Вудворда "Война". Замминистра обороны США Колин Каль, который ранее был советников вице-президента Байдена, рассказал Вудворду, что тот звонил на Украину один-два раза в неделю, чтобы проконсультировать Порошенко и украинского премьера Арсения Яценюка. "Никогда не было звонка, в ходе которого он не выталкивал бы украинцев из их зоны комфорта в антикоррупционных вопросах", - цитирует Каля книга, бесплатный ознакомительный фрагмент которой доступен на сайте онлайн-ритейлера Amazon. В материале отмечается, как в ходе одного из звонков Байден указал Порошенко на то, что без борьбы с коррупцией Киеву будет сложно сохранить поддержку американского конгресса, президента Барака Обамы и европейцев. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976513943.html

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в мире, украина, сша, джо байден, петр порошенко, арсений яценюк