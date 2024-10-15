https://ria.ru/20241015/koreya-1978168828.html
Действия Южной Кореи ведут к эскалации, заявили в МИД России
Действия Южной Кореи ведут к эскалации, заявили в МИД России - РИА Новости, 15.10.2024
Действия Южной Кореи ведут к эскалации, заявили в МИД России
Действия Южной Кореи подрывают стабильность на корейском полуострове и ведут к эскалации напряженности, с этим пора остановиться, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:06
2024-10-15T16:06
2024-10-15T16:06
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Действия Южной Кореи подрывают стабильность на корейском полуострове и ведут к эскалации напряженности, с этим пора остановиться, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. До этого генштаб Северной Кореи заявил, что страна с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" - Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска для избежания столкновений. "Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности. То, что будет происходит впоследствии в том числе - это, конечно, уже очень опасное развитие событий. Мы считаем, что пора остановиться с этим", - сказал Руденко, комментируя ситуацию с подрывом участков дорог.
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в мире, южная корея, россия, андрей руденко
В мире, Южная Корея, Россия, Андрей Руденко
Действия Южной Кореи ведут к эскалации, заявили в МИД России
Замглавы МИД Руденко: действия Южной Кореи подрывают стабильность на полуострове
ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Действия Южной Кореи подрывают стабильность на корейском полуострове и ведут к эскалации напряженности, с этим пора остановиться, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. До этого генштаб Северной Кореи заявил, что страна с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" - Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска для избежания столкновений.
"Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности. То, что будет происходит впоследствии в том числе - это, конечно, уже очень опасное развитие событий. Мы считаем, что пора остановиться с этим", - сказал Руденко, комментируя ситуацию с подрывом участков дорог.