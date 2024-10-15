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Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину - РИА Новости, 15.10.2024
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13:04 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/koreya-1978113434.html
Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину
Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину - РИА Новости, 15.10.2024
Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину
Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, который содержится в Москве в СИЗО по обвинению в шпионаже, свою вину не признаёт, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:04
2024-10-15T13:04
происшествия
россия
приморский край
владивосток
южная корея
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, который содержится в Москве в СИЗО по обвинению в шпионаже, свою вину не признаёт, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Иванов. "Вину он не признаёт", - рассказал собеседник агентства. Защитник не смог раскрыть подробности дела из-за секретности его материалов. "Сотрудники посольства регулярно его навещают в "Лефортово", приходят раз в месяц", - добавил адвокат.По его словам, в СИЗО у Пэка "есть проблемы со здоровьем". "По мере возможности ему оказывают в СИЗО помощь, мы также передаем медикаменты", - добавил защитник.Поскольку кореец не знает английского, "трудности возникают, не с кем пообщаться", заметил Иванов. "Сотрудники владеют английским, но не корейским, со словарём как-то удается наладить взаимодействие", - заключил адвокат.Во вторник Мосгорсуд признал законным продление Пэку срока ареста до 15 ноября. В марте в Лефортовском суде Москвы рассказали РИА Новости, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемому в шпионаже. По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Как сообщила агентству руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева, меру пресечения иностранцу в январе избирал суд Владивостока. Она же уточнила, что обвиняемый - гражданин Республики Корея, а в Москве содержится в СИЗО Лефортово. В МИД Республики Корея ранее заявляли, что дипкорпус страны в РФ "предоставляет необходимую консульскую помощь с момента, как стало известно о задержании".
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, южная корея
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Южная Корея
Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину

Адвокат: обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун не признал вину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, который содержится в Москве в СИЗО по обвинению в шпионаже, свою вину не признаёт, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Иванов.
"Вину он не признаёт", - рассказал собеседник агентства.
Защитник не смог раскрыть подробности дела из-за секретности его материалов.
"Сотрудники посольства регулярно его навещают в "Лефортово", приходят раз в месяц", - добавил адвокат.
По его словам, в СИЗО у Пэка "есть проблемы со здоровьем". "По мере возможности ему оказывают в СИЗО помощь, мы также передаем медикаменты", - добавил защитник.
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Поскольку кореец не знает английского, "трудности возникают, не с кем пообщаться", заметил Иванов. "Сотрудники владеют английским, но не корейским, со словарём как-то удается наладить взаимодействие", - заключил адвокат.
Во вторник Мосгорсуд признал законным продление Пэку срока ареста до 15 ноября.
В марте в Лефортовском суде Москвы рассказали РИА Новости, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемому в шпионаже. По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Как сообщила агентству руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева, меру пресечения иностранцу в январе избирал суд Владивостока. Она же уточнила, что обвиняемый - гражданин Республики Корея, а в Москве содержится в СИЗО Лефортово.
В МИД Республики Корея ранее заявляли, что дипкорпус страны в РФ "предоставляет необходимую консульскую помощь с момента, как стало известно о задержании".
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