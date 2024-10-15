https://ria.ru/20241015/koreya-1978113434.html

Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину

Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину - РИА Новости, 15.10.2024

Обвиняемый в шпионаже в России гражданин Южной Кореи не признал вину

Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, который содержится в Москве в СИЗО по обвинению в шпионаже, свою вину не признаёт, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:04

происшествия

россия

приморский край

владивосток

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, который содержится в Москве в СИЗО по обвинению в шпионаже, свою вину не признаёт, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Иванов. "Вину он не признаёт", - рассказал собеседник агентства. Защитник не смог раскрыть подробности дела из-за секретности его материалов. "Сотрудники посольства регулярно его навещают в "Лефортово", приходят раз в месяц", - добавил адвокат.По его словам, в СИЗО у Пэка "есть проблемы со здоровьем". "По мере возможности ему оказывают в СИЗО помощь, мы также передаем медикаменты", - добавил защитник.Поскольку кореец не знает английского, "трудности возникают, не с кем пообщаться", заметил Иванов. "Сотрудники владеют английским, но не корейским, со словарём как-то удается наладить взаимодействие", - заключил адвокат.Во вторник Мосгорсуд признал законным продление Пэку срока ареста до 15 ноября. В марте в Лефортовском суде Москвы рассказали РИА Новости, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемому в шпионаже. По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Как сообщила агентству руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева, меру пресечения иностранцу в январе избирал суд Владивостока. Она же уточнила, что обвиняемый - гражданин Республики Корея, а в Москве содержится в СИЗО Лефортово. В МИД Республики Корея ранее заявляли, что дипкорпус страны в РФ "предоставляет необходимую консульскую помощь с момента, как стало известно о задержании".

https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972436147.html

https://ria.ru/20240906/protest-1971078412.html

россия

приморский край

владивосток

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, приморский край, владивосток, южная корея