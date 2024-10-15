https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html

Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог

Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог - РИА Новости, 15.10.2024

Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог

Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:01

2024-10-15T09:01

2024-10-15T15:53

в мире

южная корея

пхеньян

объединенный комитет начальников штабов (сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978076891_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_665cfae89fdd2b11598137f91dcbdcdc.jpg

СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики. "В связи с этим наши военные не понесли никакого ущерба. Наша армия произвела в ответ выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии", — говорится в заявлении. На прошлой неделе Генштаб армии Северной Кореи заявил, что заблокирует все автомобильные и железные дороги, соединяющие республику с "главным врагом" — Южной Кореей, а также укрепит фортификационные сооружения. По информации агентства Ренхап, около полудня 15 октября северокорейские военные подорвали участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. В Сеуле это расценивают как попытку уничтожить последний символ сотрудничества с Югом, а не перекрыть реальные пути сообщения.Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею об объединении двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимума ради сохранения стратегического баланса сил в регионе.

https://ria.ru/20241009/kharris-1977191519.html

https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html

южная корея

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша)