Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог
ОКНШ: Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами
© AP Photo / Ahn Young-joonКНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
© AP Photo / Ahn Young-joon
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
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СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики.
"В связи с этим наши военные не понесли никакого ущерба. Наша армия произвела в ответ выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии", — говорится в заявлении.
На прошлой неделе Генштаб армии Северной Кореи заявил, что заблокирует все автомобильные и железные дороги, соединяющие республику с "главным врагом" — Южной Кореей, а также укрепит фортификационные сооружения. По информации агентства Ренхап, около полудня 15 октября северокорейские военные подорвали участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы.
В Сеуле это расценивают как попытку уничтожить последний символ сотрудничества с Югом, а не перекрыть реальные пути сообщения.
Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею об объединении двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимума ради сохранения стратегического баланса сил в регионе.
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