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Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог - РИА Новости, 15.10.2024
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09:01 15.10.2024 (обновлено: 15:53 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог - РИА Новости, 15.10.2024
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:01
2024-10-15T15:53
в мире
южная корея
пхеньян
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики. "В связи с этим наши военные не понесли никакого ущерба. Наша армия произвела в ответ выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии", — говорится в заявлении. На прошлой неделе Генштаб армии Северной Кореи заявил, что заблокирует все автомобильные и железные дороги, соединяющие республику с "главным врагом" — Южной Кореей, а также укрепит фортификационные сооружения. По информации агентства Ренхап, около полудня 15 октября северокорейские военные подорвали участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. В Сеуле это расценивают как попытку уничтожить последний символ сотрудничества с Югом, а не перекрыть реальные пути сообщения.Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею об объединении двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимума ради сохранения стратегического баланса сил в регионе.
https://ria.ru/20241009/kharris-1977191519.html
https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html
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в мире, южная корея, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Объединенный комитет начальников штабов (США)
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог

ОКНШ: Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами

© AP Photo / Ahn Young-joonКНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
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СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами на своей территории, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов республики.
"В связи с этим наши военные не понесли никакого ущерба. Наша армия произвела в ответ выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии", — говорится в заявлении.
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На прошлой неделе Генштаб армии Северной Кореи заявил, что заблокирует все автомобильные и железные дороги, соединяющие республику с "главным врагом" — Южной Кореей, а также укрепит фортификационные сооружения. По информации агентства Ренхап, около полудня 15 октября северокорейские военные подорвали участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы.
В Сеуле это расценивают как попытку уничтожить последний символ сотрудничества с Югом, а не перекрыть реальные пути сообщения.
Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею об объединении двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимума ради сохранения стратегического баланса сил в регионе.
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