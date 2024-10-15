https://ria.ru/20241015/konflikt-1978116234.html
В ГД высказались о словах Зеленского о включении КНДР в конфликт на Украине
В ГД высказались о словах Зеленского о включении КНДР в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.10.2024
В ГД высказались о словах Зеленского о включении КНДР в конфликт на Украине
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о включении Корейской Народно-Демократической... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:19
2024-10-15T13:19
2024-10-15T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
михаил шеремет
нато
кндр (северная корея)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о включении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в украинский конфликт страшилкой для западных стран, чтобы выманить у них больше денег. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что КНДР "фактически включилась в войну" на стороне России. Каких-либо конкретных доказательств приведено не было. "Зеленский продолжает плодить оголтелые и огульные заявления, выдавая свои домыслы за реальные факты, тем самым создавая очередную страшилку для западных стран, чтобы затем по уже накатанной схеме выманить оттуда новые партии оружия и денег на содержание киевского режима и обанкротившегося проекта под названием Украина", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если и говорить о включении в украинский конфликт третей стороны, так это страны НАТО, которые в открытую поставляют на Украину летальное оружие, инструкторов и наемников.
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, нато, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, НАТО, КНДР (Северная Корея)
В ГД высказались о словах Зеленского о включении КНДР в конфликт на Украине
Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о КНДР страшилкой для Запада