https://ria.ru/20241015/kondratev-1978051598.html

Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона

Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона - РИА Новости, 15.10.2024

Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:47

2024-10-15T01:47

2024-10-15T01:47

общество

жкх

краснодарский край

новороссийск

туапсинский район

вениамин кондратьев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогу совещания, посвящённого подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. "На совещании в августе мы договаривались в октябре завершить все ремонтные работы на объектах теплоснабжения и получить паспорта готовности к зимнему сезону. Однако в ходе проверок Ростехнадзор выдал замечания по состоянию теплоснабжающей инфраструктуры. Теплая осень в этом году дала запас времени, чтобы полностью устранить предписания и получить паспорт готовности до начала холодов, качественно подготовить систему ЖКХ и свести к минимуму риски аварий…Тепло должно быть у каждого жителя региона. Требую в ближайшее время устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона", – предает пресс-служба слова Кондратьева. Губернатор отметил, что прошлогодняя ситуация, когда в Новороссийске и Туапсинском районе были серьезные аварии на сетях, и приходила масса жалоб на долгое отсутствие тепла, повториться не должна. Как доложил вице-губернатор Евгений Пергун, основную часть работ по подготовке к зимнему сезону в крае уже завершили. Всего на предприятиях ТЭК и ЖКХ к предстоящему зимнему сезону готовы 865 аварийно-восстановительных бригад – это 4,1 тысяч человек и 1844 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20241014/er-1977910550.html

краснодарский край

новороссийск

туапсинский район

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общество, жкх, краснодарский край, новороссийск, туапсинский район, вениамин кондратьев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)