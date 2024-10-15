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Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона - РИА Новости, 15.10.2024
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Краснодарский край
 
01:47 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/kondratev-1978051598.html
Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона
Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона - РИА Новости, 15.10.2024
Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T01:47
2024-10-15T01:47
общество
жкх
краснодарский край
новороссийск
туапсинский район
вениамин кондратьев
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогу совещания, посвящённого подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. "На совещании в августе мы договаривались в октябре завершить все ремонтные работы на объектах теплоснабжения и получить паспорта готовности к зимнему сезону. Однако в ходе проверок Ростехнадзор выдал замечания по состоянию теплоснабжающей инфраструктуры. Теплая осень в этом году дала запас времени, чтобы полностью устранить предписания и получить паспорт готовности до начала холодов, качественно подготовить систему ЖКХ и свести к минимуму риски аварий…Тепло должно быть у каждого жителя региона. Требую в ближайшее время устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона", – предает пресс-служба слова Кондратьева. Губернатор отметил, что прошлогодняя ситуация, когда в Новороссийске и Туапсинском районе были серьезные аварии на сетях, и приходила масса жалоб на долгое отсутствие тепла, повториться не должна. Как доложил вице-губернатор Евгений Пергун, основную часть работ по подготовке к зимнему сезону в крае уже завершили. Всего на предприятиях ТЭК и ЖКХ к предстоящему зимнему сезону готовы 865 аварийно-восстановительных бригад – это 4,1 тысяч человек и 1844 единиц техники.
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краснодарский край
новороссийск
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общество, жкх, краснодарский край, новороссийск, туапсинский район, вениамин кондратьев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Общество, ЖКХ, Краснодарский край, Новороссийск, Туапсинский район, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Краснодарский край
Глава Кубани поручил устранить все замечания к началу отопительного сезона

Кондратьев поручил устранить замечания Ростехнадзора на Кубани до начала холодов

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогу совещания, посвящённого подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.
"На совещании в августе мы договаривались в октябре завершить все ремонтные работы на объектах теплоснабжения и получить паспорта готовности к зимнему сезону. Однако в ходе проверок Ростехнадзор выдал замечания по состоянию теплоснабжающей инфраструктуры. Теплая осень в этом году дала запас времени, чтобы полностью устранить предписания и получить паспорт готовности до начала холодов, качественно подготовить систему ЖКХ и свести к минимуму риски аварий…Тепло должно быть у каждого жителя региона. Требую в ближайшее время устранить все замечания Ростехнадзора к началу отопительного сезона", – предает пресс-служба слова Кондратьева.
Губернатор отметил, что прошлогодняя ситуация, когда в Новороссийске и Туапсинском районе были серьезные аварии на сетях, и приходила масса жалоб на долгое отсутствие тепла, повториться не должна.
Как доложил вице-губернатор Евгений Пергун, основную часть работ по подготовке к зимнему сезону в крае уже завершили. Всего на предприятиях ТЭК и ЖКХ к предстоящему зимнему сезону готовы 865 аварийно-восстановительных бригад – это 4,1 тысяч человек и 1844 единиц техники.
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Краснодарский крайОбществоЖКХКраснодарский крайНовороссийскТуапсинский районВениамин КондратьевФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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