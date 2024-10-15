https://ria.ru/20241015/knr-1978063055.html

Зампред Военного совета КНР выступил за углубление связей с ВС России

Зампред Военного совета КНР выступил за углубление связей с ВС России - РИА Новости, 15.10.2024

Зампред Военного совета КНР выступил за углубление связей с ВС России

Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:12

2024-10-15T07:12

2024-10-15T07:12

в мире

китай

россия

чжан юся

андрей белоусов

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым во вторник. Белоусов в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом. В первый день визита он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине, а также провёл переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. "Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооружёнными силами", - сказал Чжан Юся. По его словам, в КНР уделяется особое внимание официальному визиту министра обороны России. "Это ваш первый визит в Китай после назначения на должность министра обороны, и мы специально обдуманно всё организуем и уделяем этому особое внимание", - сказал Чжан Юся. Он также отметил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине очень откровенные переговоры и достигли общего мнения по многим вопросам. "Я это высоко ценю и одобряю", - сказал Чжан Юся.

https://ria.ru/20241015/belousov-1978062767.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html

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в мире, китай, россия, чжан юся, андрей белоусов