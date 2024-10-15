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КНДР подорвала две межкорейские дороги - РИА Новости, 15.10.2024
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06:24 15.10.2024 (обновлено: 14:27 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kndr-1978061665.html
КНДР подорвала две межкорейские дороги
КНДР подорвала две межкорейские дороги - РИА Новости, 15.10.2024
КНДР подорвала две межкорейские дороги
КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:24
2024-10-15T14:27
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейская народная армия
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СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" — Южной Кореей, а также фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска во избежание столкновений."Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии (MDL)", — сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.Южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, отметили в ведомстве.МИД КНДР заявил в пятницу, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.На фотографиях, которые Северная Корея представила как доказательство, виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно, снятый с помощью тепловизионного оборудования.Южнокорейские военные отвергли обвинение в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе приграничные артиллерийские соединения.
https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html
https://ria.ru/20241014/putin--1978029870.html
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Корейская народная армия
КНДР подорвала две межкорейские дороги

Ренхап: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне

© AP Photo / Ahn Young-joonКНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы
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СЕУЛ, 15 окт — РИА Новости. КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" — Южной Кореей, а также фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска во избежание столкновений.
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"Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии (MDL)", — сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.
Южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, отметили в ведомстве.
МИД КНДР заявил в пятницу, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.
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На фотографиях, которые Северная Корея представила как доказательство, виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно, снятый с помощью тепловизионного оборудования.
Южнокорейские военные отвергли обвинение в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.
Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе приграничные артиллерийские соединения.
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