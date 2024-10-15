https://ria.ru/20241015/kitay-1978061783.html

Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией

Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией - РИА Новости, 15.10.2024

Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией

Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине выразил надежду на расширение... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:29

2024-10-15T06:29

2024-10-15T11:37

в мире

китай

россия

андрей белоусов

чжан юся

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978093066_0:112:1200:788_1920x0_80_0_0_8438fc72591a5ac707fe541c8446549b.jpg

ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине выразил надежду на расширение военных отношений с Россией, сообщило Министерство обороны Китая."Надеемся, что стороны приложат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, будут поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять отношения между военными двух стран, защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран и совместно работать над поддержанием международного и регионального мира и стабильности", — сказал Чжан Юся, слова которого приводит ведомство.Он отметил, что Китай готов вместе с Россией воспользоваться 75-летием установления дипломатических отношений как новой отправной точкой, непрерывно укреплять и развивать китайско-российские отношения, основанные на долгосрочном добрососедстве и дружбе, высоком уровне стратегического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. В понедельник, 14 октября, во время переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем от заявил, что сотрудничество России и КНР в военной сфере — важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности."Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", — сказал Чжан Юся.Он сообщил, что накануне министры обороны России и КНР провели в Пекине откровенные переговоры и достигли общего мнения по многим вопросам.

https://ria.ru/20241015/belousov-1978062767.html

https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, андрей белоусов, чжан юся