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Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией - РИА Новости, 15.10.2024
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06:29 15.10.2024 (обновлено: 11:37 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kitay-1978061783.html
Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией
Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией - РИА Новости, 15.10.2024
Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией
Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине выразил надежду на расширение... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:29
2024-10-15T11:37
в мире
китай
россия
андрей белоусов
чжан юся
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине выразил надежду на расширение военных отношений с Россией, сообщило Министерство обороны Китая."Надеемся, что стороны приложат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, будут поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять отношения между военными двух стран, защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран и совместно работать над поддержанием международного и регионального мира и стабильности", — сказал Чжан Юся, слова которого приводит ведомство.Он отметил, что Китай готов вместе с Россией воспользоваться 75-летием установления дипломатических отношений как новой отправной точкой, непрерывно укреплять и развивать китайско-российские отношения, основанные на долгосрочном добрососедстве и дружбе, высоком уровне стратегического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. В понедельник, 14 октября, во время переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем от заявил, что сотрудничество России и КНР в военной сфере — важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности."Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", — сказал Чжан Юся.Он сообщил, что накануне министры обороны России и КНР провели в Пекине откровенные переговоры и достигли общего мнения по многим вопросам.
https://ria.ru/20241015/belousov-1978062767.html
https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html
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в мире, китай, россия, андрей белоусов, чжан юся
В мире, Китай, Россия, Андрей Белоусов, Чжан Юся
Зампредседателя Военного совета КНР надеется на расширение связей с Россией

Зампредседателя ЦВС КНР выразил надежду на развитие военных связей с Россией

© Фото : Минобороны РФМинистр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости Зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине выразил надежду на расширение военных отношений с Россией, сообщило Министерство обороны Китая.
"Надеемся, что стороны приложат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, будут поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять отношения между военными двух стран, защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран и совместно работать над поддержанием международного и регионального мира и стабильности", — сказал Чжан Юся, слова которого приводит ведомство.
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Он отметил, что Китай готов вместе с Россией воспользоваться 75-летием установления дипломатических отношений как новой отправной точкой, непрерывно укреплять и развивать китайско-российские отношения, основанные на долгосрочном добрососедстве и дружбе, высоком уровне стратегического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. В понедельник, 14 октября, во время переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем от заявил, что сотрудничество России и КНР в военной сфере — важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности.
"Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", — сказал Чжан Юся.
Он сообщил, что накануне министры обороны России и КНР провели в Пекине откровенные переговоры и достигли общего мнения по многим вопросам.
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