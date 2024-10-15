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Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах - РИА Новости, 15.10.2024
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14:45 15.10.2024 (обновлено: 16:18 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html
Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах
Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах - РИА Новости, 15.10.2024
Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах
Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:45
2024-10-15T16:18
россия
москва
дмитрий киселев
экономика
запорожская область
луганская народная республика
борис титов
центр международной торговли
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме, сообщил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"."Повестка форума в 2024 году широка как никогда. Во-первых, будут обсуждаться наши планы виноградарства и виноделия на новых российских территориях, на территориях, которые воссоединены с Россией. Понятно, что там предстоит еще многое сделать, много построить инфраструктурно, стоят еще военные задачи. Но мы обязаны думать наперед. Мы абсолютно уверены в успехе России, и поэтому эта тема неминуемо возникнет. Тем более что инициатива на местах совершенно очевидна, и мы не можем ее игнорировать", — сказал он.По словам председателя правления ассоциации, на форуме также пойдет речь о перспективах международного сотрудничества российских виноградарей и виноделов, в частности об оценке экспортного потенциала российского вина."Буквально вчера в Центре международной торговли прошел экспортный форум "Сделано в России". &lt;...&gt; Там стало очень очевидно, что за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. &lt;...&gt; Удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент. И удачные примеры уже есть. Например, недавно в Китае член правления нашей ассоциации Борис Титов с успехом провел выставку "Путь российского вина". Нам, безусловно, нужно наращивать наше присутствие на зарубежных рынках", — подчеркнул Киселев.Кроме того, добавил он, на форуме впервые подведут итоги премии имени князя Голицына в области виноградарства и виноделия. "Это возрождение отечественной традиции, потому что такая премия, учрежденная императором российским Александром III, была по инициативе Голицына. Мы ее возрождаем. И у нас те же номинации, что и у премии Голицына, их семь: игристые вина, российское шампанское, белые вина, розовые вина, красные вина, крепленые вина, природно-сладкие вина", — заключил Киселев.Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 7 по 8 ноября. Его организаторами выступают фонд "Росконгресс" и АВВР при поддержке правительства России.
https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html
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россия, москва, дмитрий киселев, экономика, запорожская область, луганская народная республика, борис титов, центр международной торговли, ммпц
Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Экономика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Борис Титов, Центр международной торговли, ММПЦ
Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах

Киселев: развитие виноделия в новых регионах обсудят на винодельческом форуме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме, сообщил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Повестка форума в 2024 году широка как никогда. Во-первых, будут обсуждаться наши планы виноградарства и виноделия на новых российских территориях, на территориях, которые воссоединены с Россией. Понятно, что там предстоит еще многое сделать, много построить инфраструктурно, стоят еще военные задачи. Но мы обязаны думать наперед. Мы абсолютно уверены в успехе России, и поэтому эта тема неминуемо возникнет. Тем более что инициатива на местах совершенно очевидна, и мы не можем ее игнорировать", — сказал он.
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По словам председателя правления ассоциации, на форуме также пойдет речь о перспективах международного сотрудничества российских виноградарей и виноделов, в частности об оценке экспортного потенциала российского вина.
"Буквально вчера в Центре международной торговли прошел экспортный форум "Сделано в России". <...> Там стало очень очевидно, что за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. <...> Удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент. И удачные примеры уже есть. Например, недавно в Китае член правления нашей ассоциации Борис Титов с успехом провел выставку "Путь российского вина". Нам, безусловно, нужно наращивать наше присутствие на зарубежных рынках", — подчеркнул Киселев.
Кроме того, добавил он, на форуме впервые подведут итоги премии имени князя Голицына в области виноградарства и виноделия.
"Это возрождение отечественной традиции, потому что такая премия, учрежденная императором российским Александром III, была по инициативе Голицына. Мы ее возрождаем. И у нас те же номинации, что и у премии Голицына, их семь: игристые вина, российское шампанское, белые вина, розовые вина, красные вина, крепленые вина, природно-сладкие вина", — заключил Киселев.
Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 7 по 8 ноября. Его организаторами выступают фонд "Росконгресс" и АВВР при поддержке правительства России.
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РоссияМоскваДмитрий КиселевЭкономикаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаБорис ТитовЦентр международной торговлиММПЦ
 
 
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