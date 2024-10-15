Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах
Киселев: развитие виноделия в новых регионах обсудят на винодельческом форуме
Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме, сообщил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Повестка форума в 2024 году широка как никогда. Во-первых, будут обсуждаться наши планы виноградарства и виноделия на новых российских территориях, на территориях, которые воссоединены с Россией. Понятно, что там предстоит еще многое сделать, много построить инфраструктурно, стоят еще военные задачи. Но мы обязаны думать наперед. Мы абсолютно уверены в успехе России, и поэтому эта тема неминуемо возникнет. Тем более что инициатива на местах совершенно очевидна, и мы не можем ее игнорировать", — сказал он.
По словам председателя правления ассоциации, на форуме также пойдет речь о перспективах международного сотрудничества российских виноградарей и виноделов, в частности об оценке экспортного потенциала российского вина.
"Буквально вчера в Центре международной торговли прошел экспортный форум "Сделано в России". <...> Там стало очень очевидно, что за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. <...> Удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент. И удачные примеры уже есть. Например, недавно в Китае член правления нашей ассоциации Борис Титов с успехом провел выставку "Путь российского вина". Нам, безусловно, нужно наращивать наше присутствие на зарубежных рынках", — подчеркнул Киселев.
Кроме того, добавил он, на форуме впервые подведут итоги премии имени князя Голицына в области виноградарства и виноделия.
"Это возрождение отечественной традиции, потому что такая премия, учрежденная императором российским Александром III, была по инициативе Голицына. Мы ее возрождаем. И у нас те же номинации, что и у премии Голицына, их семь: игристые вина, российское шампанское, белые вина, розовые вина, красные вина, крепленые вина, природно-сладкие вина", — заключил Киселев.
Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 7 по 8 ноября. Его организаторами выступают фонд "Росконгресс" и АВВР при поддержке правительства России.