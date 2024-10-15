https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html

Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах

Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах - РИА Новости, 15.10.2024

Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах

Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:45

2024-10-15T14:45

2024-10-15T16:18

россия

москва

дмитрий киселев

экономика

запорожская область

луганская народная республика

борис титов

центр международной торговли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_0:69:3210:1874_1920x0_80_0_0_3d5f47a2f5ed034aad43eb2e0f4d7d6a.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Планы по развитию виноградарства и виноделия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут обсуждаться на третьем Российском винодельческом форуме, сообщил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"."Повестка форума в 2024 году широка как никогда. Во-первых, будут обсуждаться наши планы виноградарства и виноделия на новых российских территориях, на территориях, которые воссоединены с Россией. Понятно, что там предстоит еще многое сделать, много построить инфраструктурно, стоят еще военные задачи. Но мы обязаны думать наперед. Мы абсолютно уверены в успехе России, и поэтому эта тема неминуемо возникнет. Тем более что инициатива на местах совершенно очевидна, и мы не можем ее игнорировать", — сказал он.По словам председателя правления ассоциации, на форуме также пойдет речь о перспективах международного сотрудничества российских виноградарей и виноделов, в частности об оценке экспортного потенциала российского вина."Буквально вчера в Центре международной торговли прошел экспортный форум "Сделано в России". <...> Там стало очень очевидно, что за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. <...> Удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент. И удачные примеры уже есть. Например, недавно в Китае член правления нашей ассоциации Борис Титов с успехом провел выставку "Путь российского вина". Нам, безусловно, нужно наращивать наше присутствие на зарубежных рынках", — подчеркнул Киселев.Кроме того, добавил он, на форуме впервые подведут итоги премии имени князя Голицына в области виноградарства и виноделия. "Это возрождение отечественной традиции, потому что такая премия, учрежденная императором российским Александром III, была по инициативе Голицына. Мы ее возрождаем. И у нас те же номинации, что и у премии Голицына, их семь: игристые вина, российское шампанское, белые вина, розовые вина, красные вина, крепленые вина, природно-сладкие вина", — заключил Киселев.Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 7 по 8 ноября. Его организаторами выступают фонд "Росконгресс" и АВВР при поддержке правительства России.

https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html

https://ria.ru/20241007/vino-1976859589.html

россия

москва

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий киселев, экономика, запорожская область, луганская народная республика, борис титов, центр международной торговли, ммпц