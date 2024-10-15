https://ria.ru/20241015/kiberataka-1978213049.html
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес - РИА Новости, 15.10.2024
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес
Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:39
2024-10-15T18:39
2024-10-15T18:39
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Григорий Лоскутов. "МВД фиксирует увеличение числа атак шифровальщиков, жертвами которых становятся не только небольшие компании, но и крупный бизнес", - приводятся слова Лоскутова в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По его словам, если хакеры зашифровали ИТ-инфраструктуру и требуют выкуп, нужно обратиться в полицию. Работу по сохранению технической информации об инциденте следует начинать, когда будет выявлен факт взлома, подчеркнул представитель МВД РФ. Шифровальщики - самый распространенный тип вредоносного программного обеспечения, который хакеры используют в кибератаках, блокируя доступ к компьютерам.
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес
МВД РФ: количество кибератак на бизнес в России выросло
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Григорий Лоскутов
.
"МВД фиксирует увеличение числа атак шифровальщиков, жертвами которых становятся не только небольшие компании, но и крупный бизнес", - приводятся слова Лоскутова в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По его словам, если хакеры зашифровали ИТ-инфраструктуру и требуют выкуп, нужно обратиться в полицию. Работу по сохранению технической информации об инциденте следует начинать, когда будет выявлен факт взлома, подчеркнул представитель МВД РФ.
Шифровальщики - самый распространенный тип вредоносного программного обеспечения, который хакеры используют в кибератаках, блокируя доступ к компьютерам.