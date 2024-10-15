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В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес - РИА Новости, 15.10.2024
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18:39 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/kiberataka-1978213049.html
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес - РИА Новости, 15.10.2024
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес
Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:39
2024-10-15T18:39
россия
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Григорий Лоскутов. "МВД фиксирует увеличение числа атак шифровальщиков, жертвами которых становятся не только небольшие компании, но и крупный бизнес", - приводятся слова Лоскутова в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По его словам, если хакеры зашифровали ИТ-инфраструктуру и требуют выкуп, нужно обратиться в полицию. Работу по сохранению технической информации об инциденте следует начинать, когда будет выявлен факт взлома, подчеркнул представитель МВД РФ. Шифровальщики - самый распространенный тип вредоносного программного обеспечения, который хакеры используют в кибератаках, блокируя доступ к компьютерам.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В МВД рассказали о хакерских атаках на бизнес

МВД РФ: количество кибератак на бизнес в России выросло

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция фиксирует увеличение числа кибератак на небольшие компании и крупный бизнес со стороны шифровальщиков в России, рассказал замначальника отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Григорий Лоскутов.
"МВД фиксирует увеличение числа атак шифровальщиков, жертвами которых становятся не только небольшие компании, но и крупный бизнес", - приводятся слова Лоскутова в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По его словам, если хакеры зашифровали ИТ-инфраструктуру и требуют выкуп, нужно обратиться в полицию. Работу по сохранению технической информации об инциденте следует начинать, когда будет выявлен факт взлома, подчеркнул представитель МВД РФ.
Шифровальщики - самый распространенный тип вредоносного программного обеспечения, который хакеры используют в кибератаках, блокируя доступ к компьютерам.
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