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Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым - РИА Новости, 15.10.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:44 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/khusnullin-1978213712.html
Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым
Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым - РИА Новости, 15.10.2024
Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым
Рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым прошла во вторник в Москве,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:44
2024-10-15T18:44
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым прошла во вторник в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев поблагодарил Хуснуллина за неизменную поддержку тульского региона. "За последние восемь лет из федерального бюджета в Тульскую область направлено свыше 42 миллиардов рублей благодаря чему реализован ряд крупнейших проектов", - цитирует пресс-служба Миляева. С 2016 по 2023 год в регионе было построено 83 соцобъекта. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, сферы информатизации и государственных услуг, а также спортивные сооружения. Среди самых значительных – два корпуса детской областной больницы, перинатальный и онкологический центры, дом для пожилых людей "Забота", ледовый дворец и спортивный комплекс "Тула-Арена", центр поддержки одаренных детей "Созвездие". Также было открыто движение по новому мосту через Упу. Идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина. Хуснуллин отметил, что Тульская область преуспевает по многим программам. "Могу сказать, что Тульская область показывает хорошие результаты в жилищной сфере. В прошлом году в регионе достигнут рекордный показатель по вводу жилья – более 1 миллион 100 тысяч квадратных метров. Также у субъекта хорошие результаты по переселению из аварийного жилья", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", программы "Формирование комфортной городской среды". Также вице-премьер и губернатор обсудили ряд проектов, для которых необходимо федеральное финансирование. В частности, расселение аварийного жилищного фонда, строительство очистных сооружений канализации, возведение нового корпуса больницы скорой медицинской помощи, реализацию первого этапа строительства третьего пускового комплекса Восточного обхода Тулы, реконструкцию Калужского шоссе и дороги "Тула – Новомосковск".
https://ria.ru/20240918/putin-1973501673.html
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тульская область, россия, москва, марат хуснуллин, дмитрий миляев, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Россия, Москва, Марат Хуснуллин, Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин

Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым прошла во вторник в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев поблагодарил Хуснуллина за неизменную поддержку тульского региона.
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"За последние восемь лет из федерального бюджета в Тульскую область направлено свыше 42 миллиардов рублей благодаря чему реализован ряд крупнейших проектов", - цитирует пресс-служба Миляева.
С 2016 по 2023 год в регионе было построено 83 соцобъекта. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, сферы информатизации и государственных услуг, а также спортивные сооружения. Среди самых значительных – два корпуса детской областной больницы, перинатальный и онкологический центры, дом для пожилых людей "Забота", ледовый дворец и спортивный комплекс "Тула-Арена", центр поддержки одаренных детей "Созвездие".
Также было открыто движение по новому мосту через Упу. Идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина.
Хуснуллин отметил, что Тульская область преуспевает по многим программам.
"Могу сказать, что Тульская область показывает хорошие результаты в жилищной сфере. В прошлом году в регионе достигнут рекордный показатель по вводу жилья – более 1 миллион 100 тысяч квадратных метров. Также у субъекта хорошие результаты по переселению из аварийного жилья", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", программы "Формирование комфортной городской среды".
Также вице-премьер и губернатор обсудили ряд проектов, для которых необходимо федеральное финансирование. В частности, расселение аварийного жилищного фонда, строительство очистных сооружений канализации, возведение нового корпуса больницы скорой медицинской помощи, реализацию первого этапа строительства третьего пускового комплекса Восточного обхода Тулы, реконструкцию Калужского шоссе и дороги "Тула – Новомосковск".
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