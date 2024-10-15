https://ria.ru/20241015/khleb-1978157848.html

ФАС назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

ФАС назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой - РИА Новости, 15.10.2024

ФАС назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что торговые сети установили избыточную наценку на хлеб, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:36

2024-10-15T15:36

2024-10-15T16:04

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что торговые сети установили избыточную наценку на хлеб, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции."Мы проверяли наценки на наиболее востребованный хлеб, это порядка 30 позиций в торговых сетях, входящих в группу Х5, а также "Дикси" и "Магнит". Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая", — сказал чиновник.Он пояснил, что такую наценку допустимо устанавливать на другие товары, которые не входят в число социально значимых, но для хлеба это избыточно. Торговые сети "оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя", добавил глава ФАС.В середине сентября служба сообщала, что направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах. В конце сентября ведомство заявило, что изучит ценообразование на эти товары в 14 федеральных торговых сетях.По данным Росстата, за сентябрь цены на пшеничный и ржаной хлеб, булочные и бараночные изделия, рис, манную крупу, пшено, горох и фасоль выросли на величину от 0,6 до 1,8%.

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

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россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество