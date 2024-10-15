https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978173161.html

"Хезболла" назвала условие прекращения обстрелов Израиля

"Хезболла" назвала условие прекращения обстрелов Израиля - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" назвала условие прекращения обстрелов Израиля

"Хезболла" готова остановить боевые действия после полного прекращения огня со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:21

2024-10-15T16:21

2024-10-15T16:52

в мире

израиль

ливан

тель-авив

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975717497_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_96e066d17452e9272c0dfc597c8df1eb.jpg

БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. "Хезболла" готова остановить боевые действия после полного прекращения огня со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил заместитель генерального секретаря ливанского движения Наим Касем. "Я обращаюсь к внутреннему фронту (Израиля. — Прим. ред.): единственное решение — это прекращение огня, мы <...> будем продолжать, если враг не остановится", — сказал он. По словам Касема, за прошедшую неделю потери израильской армии на юге Ливана составили 25 военнослужащих убитыми и 150 ранеными. "Обращаюсь к внутреннему фронту: не верьте словам своих политиков о наших возможностях, смотрите на то, что мы можем делать и делаем по факту", — добавил заместитель лидера "Хезболлы".Он отметил, что движение будет наносить удары по всей территории Израиля в ответ на удары еврейского государства по Ливану. "Мы доказали способность бить по Тель-Авиву и Хайфе. Если враг не остановится, радиус поражения наших ударов будет расширяться, вынуждая не сотни тысяч, а более двух миллионов жителей спускаться в бомбоубежища", — подчеркнул Касем. Целью "Хезболлы" он назвал освобождение оккупированных Израилем территорий и поддержку палестинских движений, воюющих против армии ЦАХАЛ в секторе Газа. Утром ливанское движение заявило, что нанесло ракетный удар по пригороду Тель-Авива, позже несколько серий ракет выпустило по Хайфе и другим населенным пунктам на севере Израиля. Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами. Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.

https://ria.ru/20241015/izrail-1978081547.html

https://ria.ru/20241015/oon-1978125809.html

https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978157994.html

израиль

ливан

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024