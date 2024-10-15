https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978057007.html

"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим

"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:30

2024-10-15T04:30

2024-10-15T04:30

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera. "Хезболлах наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, целью движения были израильские войска. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024