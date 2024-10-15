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"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим - РИА Новости, 15.10.2024
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04:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978057007.html
"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим
"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим - РИА Новости, 15.10.2024
"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:30
2024-10-15T04:30
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera. "Хезболлах наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, целью движения были израильские войска. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла удары по израильским военнослужащим

Al Jazeera: "Хезболла" ударила по целям в Ливане и на севере Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Хезболлах наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным телеканала, целью движения были израильские войска.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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