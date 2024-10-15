https://ria.ru/20241015/kharris--1978229534.html
Харрис отказалась от интервью Bloomberg о ее планах по экономике
Харрис отказалась от интервью Bloomberg о ее планах по экономике - РИА Новости, 15.10.2024
Харрис отказалась от интервью Bloomberg о ее планах по экономике
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис отказалась от интервью агентству Bloomberg, в котором ей... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:02
2024-10-15T21:02
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис отказалась от интервью агентству Bloomberg, в котором ей предстояло говорить о своей экономической повестке и планах в случае победы на предстоящих выборах, заявил во вторник главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт. "Просто для записи и тех, кто нас смотрит: экономический клуб Чикаго и Bloomberg вместе пригласили вице-президента Харрис для схожего интервью о ее экономических планах, в котором она отказала", - сообщил главный редактор агентства перед началом интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский миллиардер и владелец журнала Time Марк Бениофф также пожаловался на отказ Харрис дать интервью журналу, несмотря на многочисленные запросы издания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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камала харрис, дональд трамп, чикаго, сша, в мире
Камала Харрис, Дональд Трамп, Чикаго, США, В мире
Харрис отказалась от интервью Bloomberg о ее планах по экономике
Миклтуэйт: Харрис отказалась от интервью Bloomberg по ее планам по экономике