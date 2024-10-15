Канада не хочет дипломатической конфронтации с Индией
МИД Канады призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов
Здание Парламента Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Канада, несмотря на обвинения против Индии, не хочет дипломатической конфронтации и призывает Нью-Дели к сотрудничеству по расследованию убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Ранее в понедельник правительство Индии заявило о высылке шести канадских дипломатов. Канада в ответ выслала шесть индийских дипломатов, обвинив их в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. МИД Индии отверг обвинения Канады.
"Мы не хотим дипломатической конфронтации с Индией. Мы знаем, что тысячи канадцев ежегодно приезжают в Индию. К нам также приезжает много людей из Индии в Канаду. Поэтому мы знаем, что существуют глубокие связи между людьми. Мы просим Индию сотрудничать по расследованию. Они делают это с США. Они могут делать это и с нами", - заявила Жоли на пресс-конференции.
Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.