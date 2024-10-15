https://ria.ru/20241015/kamnepad-1978075566.html
На Алтае группа туристов попала под камнепад
На Алтае группа туристов попала под камнепад - РИА Новости, 15.10.2024
На Алтае группа туристов попала под камнепад
Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:48
2024-10-15T09:48
2024-10-15T09:49
туризм
республика алтай
улаганский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 окт – РИА Новости. Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале. “Четырнадцатого октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация… Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России – девять человек и две единицы техники”, - говорится в сообщении. Отмечается, что пока удалось эвакуировать только одну из пострадавших, она вышла самостоятельно на встречу специалистам МЧС. “Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы”, - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240814/medved-1966132029.html
республика алтай
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республика алтай, улаганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Туризм, Республика Алтай, Улаганский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Алтае группа туристов попала под камнепад
На Алтае группа из 12 туристов попала под камнепад, один человек погиб