Рейтинг@Mail.ru
На Алтае группа туристов попала под камнепад - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:48 15.10.2024 (обновлено: 09:49 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kamnepad-1978075566.html
На Алтае группа туристов попала под камнепад
На Алтае группа туристов попала под камнепад - РИА Новости, 15.10.2024
На Алтае группа туристов попала под камнепад
Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:48
2024-10-15T09:49
туризм
республика алтай
улаганский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БАРНАУЛ, 15 окт – РИА Новости. Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале. “Четырнадцатого октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация… Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России – девять человек и две единицы техники”, - говорится в сообщении. Отмечается, что пока удалось эвакуировать только одну из пострадавших, она вышла самостоятельно на встречу специалистам МЧС. “Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы”, - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240814/medved-1966132029.html
республика алтай
улаганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, улаганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Туризм, Республика Алтай, Улаганский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Алтае группа туристов попала под камнепад

На Алтае группа из 12 туристов попала под камнепад, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 15 окт – РИА Новости. Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
“Четырнадцатого октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация… Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России – девять человек и две единицы техники”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока удалось эвакуировать только одну из пострадавших, она вышла самостоятельно на встречу специалистам МЧС. “Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы”, - уточнили в ведомстве.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя
14 августа, 12:42
 
ТуризмРеспублика АлтайУлаганский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала