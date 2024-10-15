https://ria.ru/20241015/kamnepad-1978075566.html

На Алтае группа туристов попала под камнепад

На Алтае группа туристов попала под камнепад - РИА Новости, 15.10.2024

На Алтае группа туристов попала под камнепад

Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:48

2024-10-15T09:48

2024-10-15T09:49

туризм

республика алтай

улаганский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

БАРНАУЛ, 15 окт – РИА Новости. Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай, погибла девушка из Бердска, два человека травмированы, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале. “Четырнадцатого октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация… Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России – девять человек и две единицы техники”, - говорится в сообщении. Отмечается, что пока удалось эвакуировать только одну из пострадавших, она вышла самостоятельно на встречу специалистам МЧС. “Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы”, - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240814/medved-1966132029.html

республика алтай

улаганский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика алтай, улаганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия