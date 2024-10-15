https://ria.ru/20241015/izrail-1978218335.html
Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками
Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 15.10.2024
Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками
Израиль в ускоренном режиме ведет поиск и разработку инновационных и технологичных решений для борьбы с беспилотниками на фоне эскалации конфликта на Ближнем... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:14
2024-10-15T19:14
2024-10-15T19:14
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израиль в ускоренном режиме ведет поиск и разработку инновационных и технологичных решений для борьбы с беспилотниками на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и пусков боевых дронов со стороны ливанского движения "Хезболлах", некоторым из которых удается проникать вглубь страны, сообщила во вторник пресс-служба минобороны Израиля. По данным минобороны, в понедельник на испытательном полигоне на юге страны состоялось конкурсное мероприятие с участием министра обороны Йоава Галанта, министра инноваций, науки и технологий Гилы Гамлиеэль и некоторых высших должностных лиц оборонного ведомства, в ходе которого израильские разработчики продемонстрировали инновационные решения в сфере перехвата беспилотников. "В конкурсе ... участвовали восемь израильских компаний (оборонной индустрии - ред.), от таких крупных игроков, как Elbit Systems, Rafael и Israel Aerospace Industries до стартапов, представляющих технологические решения для перехвата БПЛА. Решения, которые соответствовали пороговым требованиям на этапе демонстрации, перейдут к ускоренной разработке и эксплуатационным испытаниям", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники продемонстрировали прототипы своих систем перехвата БПЛА и их возможности на различных дальностях и высотах полета. "После анализа результатов испытаний министерство обороны выберет несколько технологий для ускоренного процесса разработки и производства. Целью этого является развертывание новых оперативных возможностей в течение нескольких месяцев", - сообщило ведомство. Галант в ходе мероприятия заявил, что для Израиля угроза беспилотников исходит с различных арен, так как Иран занимается поставкой беспилотников в Ливан, Йемен и Ирак и также сам их запускает. "Чтобы противостоять этой угрозе, мы должны сосредоточить национальные усилия всех игроков, занимающихся этим вопросом, на быстрой выработке оперативных решений. С начала войны министерство обороны Израиля и Управление оборонных исследований и разработок возглавляют эти усилия. Конкурс, в котором малые и крупные оборонные предприятия представили различные решения, от самых сложных до простых, продвигает нас еще на один шаг вперед", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба. Мероприятие состоялось на следующий день после того как боевой дрон "Хезболлах" поразил израильскую армейскую базу в примерно 100 километрах от границы с Ливаном. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. Известно, что беспилотник "Хезболлах" поразил армейскую столовую в момент, когда солдаты ужинали.
https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939865367.html
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в мире, технологии, израиль, ливан, ближний восток, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Технологии, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками
Минобороны: Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израиль в ускоренном режиме ведет поиск и разработку инновационных и технологичных решений для борьбы с беспилотниками на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и пусков боевых дронов со стороны ливанского движения "Хезболлах", некоторым из которых удается проникать вглубь страны, сообщила во вторник пресс-служба минобороны Израиля.
По данным минобороны, в понедельник на испытательном полигоне на юге страны состоялось конкурсное мероприятие с участием министра обороны Йоава Галанта, министра инноваций, науки и технологий Гилы Гамлиеэль и некоторых высших должностных лиц оборонного ведомства, в ходе которого израильские разработчики продемонстрировали инновационные решения в сфере перехвата беспилотников.
"В конкурсе ... участвовали восемь израильских компаний (оборонной индустрии - ред.), от таких крупных игроков, как Elbit Systems, Rafael и Israel Aerospace Industries до стартапов, представляющих технологические решения для перехвата БПЛА. Решения, которые соответствовали пороговым требованиям на этапе демонстрации, перейдут к ускоренной разработке и эксплуатационным испытаниям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники продемонстрировали прототипы своих систем перехвата БПЛА и их возможности на различных дальностях и высотах полета.
"После анализа результатов испытаний министерство обороны выберет несколько технологий для ускоренного процесса разработки и производства. Целью этого является развертывание новых оперативных возможностей в течение нескольких месяцев", - сообщило ведомство.
Галант в ходе мероприятия заявил, что для Израиля угроза беспилотников исходит с различных арен, так как Иран
занимается поставкой беспилотников в Ливан
, Йемен
и Ирак
и также сам их запускает.
"Чтобы противостоять этой угрозе, мы должны сосредоточить национальные усилия всех игроков, занимающихся этим вопросом, на быстрой выработке оперативных решений. С начала войны министерство обороны Израиля и Управление оборонных исследований и разработок возглавляют эти усилия. Конкурс, в котором малые и крупные оборонные предприятия представили различные решения, от самых сложных до простых, продвигает нас еще на один шаг вперед", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.
Мероприятие состоялось на следующий день после того как боевой дрон "Хезболлах" поразил израильскую армейскую базу в примерно 100 километрах от границы с Ливаном. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. Известно, что беспилотник "Хезболлах" поразил армейскую столовую в момент, когда солдаты ужинали.