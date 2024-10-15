https://ria.ru/20241015/izrail-1978103213.html

В Израиле заявили, что действуют только против бойцов "Хезболлы" в Ливане

В Израиле заявили, что действуют только против бойцов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 15.10.2024

В Израиле заявили, что действуют только против бойцов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует исключительно против бойцов шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана и не преследует цели причинить вреда... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:14

2024-10-15T12:14

2024-10-15T12:14

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует исключительно против бойцов шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана и не преследует цели причинить вреда военнослужащим UNIFIL или мирным жителям Ливана, сообщил представитель офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Израиль не заинтересован в нанесении вреда военнослужащим UNIFIL, равно как и мирным жителям Ливана. Мы действуем исключительно против "Хезболлы" - террористического подразделения Ирана, использующего территорию Ливана для нападения на Израиль", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.Также в офисе премьера подчеркнули, что Израиль просил подразделения UNIFIL и жителей южного Ливана "временно держаться подальше от зоны боевых действий вблизи границы" из-за опасности, которой они подвергаются в результате боевых действий.В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241014/livan-1978024317.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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в мире, ливан, израиль, иран, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024