Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 15.10.2024 (обновлено: 10:49 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/izrail-1978081547.html
В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану
В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану - РИА Новости, 15.10.2024
В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:38
2024-10-15T10:49
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной атаки по Ирану, для проведения операции требуется финальное одобрение кабинета министров, сообщила во вторник утром государственная телерадиокомпания Kan."В ходе консультаций по вопросам безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других министров были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана... сроков и силы ответа... Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху
В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану

Kan: премьер и глава МО Израиля согласовали способ и время атаки по Ирану

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной атаки по Ирану, для проведения операции требуется финальное одобрение кабинета министров, сообщила во вторник утром государственная телерадиокомпания Kan.
"В ходе консультаций по вопросам безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других министров были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана... сроков и силы ответа... Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Биньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала