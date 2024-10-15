https://ria.ru/20241015/izrail-1978081547.html

В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану

В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану - РИА Новости, 15.10.2024

В Израиле заявили, что согласовали способ и время атаки по Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:38

2024-10-15T10:38

2024-10-15T10:49

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обострение ситуации между ираном и израилем

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант в ходе консультаций по безопасности с другими министрами согласовали способ и время ответной атаки по Ирану, для проведения операции требуется финальное одобрение кабинета министров, сообщила во вторник утром государственная телерадиокомпания Kan."В ходе консультаций по вопросам безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других министров были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана... сроков и силы ответа... Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху