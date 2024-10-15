https://ria.ru/20241015/it-1978006698.html

Дорожные карты нового ПО - техсуверенитет плюс развитие российского ИТ

Дорожные карты нового ПО - техсуверенитет плюс развитие российского ИТ - РИА Новости, 15.10.2024

Дорожные карты нового ПО - техсуверенитет плюс развитие российского ИТ

Программное обеспечение на основе отечественных разработок сегодня требуется везде: это вопрос безопасности и устойчивого развития во всех областях жизни... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:00

2024-10-15T10:00

2024-10-15T10:00

твой бизнес

технологии

россия

дмитрий григоренко

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сколково

1с

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Программное обеспечение на основе отечественных разработок сегодня требуется везде: это вопрос безопасности и устойчивого развития во всех областях жизни страны. Наличие такого ПО у российских инженеров, проектировщиков и промышленных предприятий является одним из условий достижения технологического и производственного суверенитета. Не только замещение иностранного софта, но и создание новых и уникальных решений – важное направление работы по национальному проекту "Цифровая экономика".Для поддержки создания нового ПО правительство утвердило специальные дорожные карты - "Новое индустриальное программное обеспечение" (НИПО) и "Новое общесистемное программное обеспечение" (НОПО). К индустриальному ПО относятся различные системы управления предприятием, программы для проектирования, решения инженерных задач. К общесистемному - операционные системы, программы для обработки информации и обслуживающие решения, обеспечивающие работу компьютеров и компьютерных сетей. Оператором дорожных карт выступает Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ).Результаты работы уже есть: за последние несколько лет были разработаны отечественные аналоги для таких систем как САПР (система автоматизированного проектирования), Smart Design (математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия) и Smart Manufacturing (технологии умного производства). Согласно планам правительства, к концу десятилетия доля отечественного индустриального ПО в российских компаниях должна вырасти до 90%, что позволит гарантировать бесперебойное производство на основе собственных технологий."Технологическая независимость страны - один из приоритетов работы правительства. С этой целью мы стимулируем разработку и внедрение российского программного обеспечения. Правительство подключает наиболее действенные механизмы поддержки заказчиков и разработчиков, чтобы помочь им быстрее, а главное - успешно перейти на отечественные программные решения", - рассказал руководитель аппарата правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.Особо значимые проекты Для достижения целей дорожных карт нового ПО правительство использует разные инструменты, в том числе субсидирование стоимости программ, созданных российскими разработчиками. Так, этой осенью Минцифры объявило о начале отбора особо значимых проектов (ОЗП). Такая система поддержки позволяет соединить крупных индустриальных заказчиков, заинтересованных в замещении иностранного ПО, с отечественными разработчиками (в том числе – новыми стартапами), которые способны создать нужные ИТ-решения. Таким образом решаются одновременно две задачи: достижение технологического суверенитета и развитие российских компаний.Новые ИТ-проекты, получающие статус особо значимых, могут рассчитывать на грант от государства в размере до 50% от своей стоимости. По данным ЦКИТ, с 2022 года грантовую поддержку получили уже 32 таких проекта. Выдачу грантов для ОЗП осуществляют Российской фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и фонд "Сколково", размер грантов – от 20 до 700 миллионов рублей. Прием заявок на получение грантов продлится до 20 октября."Импортозамещение и поддержка особо значимых проектов в сфере ИТ — это важный шаг к достижению технологического суверенитета и развитию отечественных ИТ-компаний. Грантовая поддержка со стороны государства в размере до 50% от стоимости проекта дает дополнительные возможности для реализации инновационных идей и создания конкурентоспособных продуктов, способных заменить иностранные аналоги", - сказал РИА Новости заместитель председателя правления фонда "Сколково" по экспертизе и финансовой поддержке Павел Гудков.Критерии для особо значимых проектовС учетом задач национального проекта "Цифровая экономика" установлен ряд четких критериев, которым должен отвечать проект, чтобы получить статус особо значимого. В первую очередь, он должен соответствовать приоритетным направлениям замещения зарубежных отраслевых решений. Среди важнейших направлений - инженерные расчеты, математическое моделирование технологических процессов, виртуальные испытания, разработки для станков с ЧПУ, аддитивное производство, контроль оборудования, а также управление экономическими процессами предприятия.Продукт должен быть уникальным, то есть не иметь аналогов на российском рынке. Также Минцифры в ходе отбора оценивает размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными ОЗП. Еще одно условие - заказчик и разработчик не должны быть аффилированы. В свою очередь компания должна предложить законченное решение, а не отдельный модуль.После реализации проекта исключительные права на решение остаются у разработчика, чтобы он в дальнейшем мог поставить свой софт другим заинтересованным заказчикам, уточнили в фонде "Сколково".Гранты в действии Для реализации проектов по замещению иностранного ПО в промышленности под эгидой Минцифры работают индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые представляют собой объединение крупных отраслевых заказчиков, и центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО (ЦКР), в которые входят разработчики. Также в деятельности центров участвуют представители министерств и ведомств. В задачи ИЦК входят анализ состояния российского рынка цифровых технологий и определение основных направлений замены иностранных продуктов разработками российских компаний. Также центры компетенций регулируют финансовую и административную поддержку проектов и разработчиков.Эффект синергии от соединения отраслевых лидеров с подходящими для их задач разработчиками хорошо проявляется в конкретных кейсах крупнейших заказчиков, одним из которых является "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Ранее фонд "Сколково" предоставил "ОАК" грант на реализацию особо значимого проекта в авиастроительной отрасли. Благодаря мере поддержки будет создано и внедрено российское решение, направленное на достижение в перспективе технологического суверенитета. Сумма финансирования составила более 400 миллионов рублей."Перед авиационной отраслью стоят масштабные задачи – наращивание производственных возможностей, существенное увеличение выпуска самолетов различных типов, реализация программ импортозамещения в области гражданской техники. Для этого на предприятиях ОАК и кооперации развернута большая работа, предприятия значительно наращивают потенциал, идет серьезное техническое перевооружение", - рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ОАК Иван Голубушин.По его словам, с учетом долгосрочных задач развития отрасли и приоритетов государственной политики, нацеленной на укрепление технологического суверенитета, авиационная отрасль переходит на использование отечественного ПО, включая отечественные ERP-системы (Enterprise Resource Planning - ПО для автоматизации бизнес-процессов компании – ред.). Для этого формируется полноценное отечественное решение, функционально отвечающее требованиям и специфике авиационного производства."Грантовая поддержка фонда "Сколково" помогает в этой работе, проводимой совместно с компанией 1С. Переход на отечественное решение, учитывающее требования отрасли по управлению производственной программой, процессами изготовления изделий на отдельных предприятиях, решающее задачи снабжения, внутренней межзаводской кооперации, управления доступными ресурсами и обеспечения качества продукции в едином информационном контуре, позволит повысить устойчивость отрасли в условиях санкционного давления и обеспечить бесшовный процесс управления производственными активами", - заключил представитель ОАК.Как сообщалось ранее, в работу по формированию дорожных карт нового ПО были вовлечены порядка 200 компаний – крупнейших заказчиков и разработчиков ИТ-решений, предложившие более 300 проектов. Это проекты таких лидеров отраслей экономики, как ОАК, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), "Новатэк", "Трансмашхолдинг", "ФосАгро", "Калашников", "Лукойл", "Северсталь", аэропорт Шереметьево, "М-Видео", и другие. Создатели дорожных карт уверены, что партнерский подход, основанный на синергии интересов потребителей и разработчиков ПО, дает стране уникальные возможности по решению в короткие сроки задачи обеспечения цифрового технологического суверенитета, поставленной перед нацпроектом "Цифровая экономика".

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https://ria.ru/20241010/shaskolskiy-1977459355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, дмитрий григоренко, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сколково, 1с