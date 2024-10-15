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Глава Росавиации и губернатор Иркутской области обсудили развитие аэропорта

Глава Росавиации и губернатор Иркутской области обсудили развитие аэропорта - РИА Новости, 15.10.2024

Глава Росавиации и губернатор Иркутской области обсудили развитие аэропорта

Варианты развития аэропорта Иркутска, в том числе его перенос, удлинение или разворот взлетной полосы, обсудили на рабочей встрече глава Росавиации Дмитрий Яров РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:04

2024-10-15T18:04

2024-10-15T18:04

иркутская область

экономика

иркутск

иркутская область

усть-илимск

игорь кобзев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ростех

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ИРКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Варианты развития аэропорта Иркутска, в том числе его перенос, удлинение или разворот взлетной полосы, обсудили на рабочей встрече глава Росавиации Дмитрий Яров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Глава Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Приангарья Игорь Кобзев провели в Москве рабочую встречу. Главной темой обсуждения стали вопросы развития аэропорта Иркутск. "Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров обсудили вопросы реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы аэропорта Иркутска и варианты развития воздушной гавани, в том числе вопросы переноса в другое место. Рассматривается четыре возможных варианта: переносы в деревню Позднякова или в падь Ключевая, удлинение или разворот полосы", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, вопросы переноса или реконструкции аэропорта Иркутска обсуждаются уже длительное время, но окончательного решения до сих пор не принято. Последние годы активно обсуждался вопрос переноса в деревню Позднякова. Эту площадку согласовало министерство обороны Российской Федерации, но на уровне правительства РФ она не утверждена. У этого места имеется ряд недостатков для размещения аэропорта. Из-за ее удаленности от транспортных путей и инженерных коммуникаций общие затраты на строительство могут достичь 200 миллиардов рублей, поэтому ведется поиск альтернативных вариантов. Участники совещания приняли решение вновь обсудить их на совместном совещании с участием правительства Иркутской области и госкорпорации "Ростех" как возможного инвестора проведения работ. Также на встрече обсуждался вопрос установки радиомаячной системы в аэропорту Усть-Илимска. Игорь Кобзев планирует, что с 2025 года аэропорт Усть-Илимска начнет принимать воздушные суда пассажировместимостью более 20 кресел. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на проведение отбора авиакомпании, которая будет выполнять авиарейс Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск. Установка радиомаячной системы позволит увеличить количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и поток пассажиров, обеспечить безопасность полетов. Дмитрий Ядров подчеркнул, что Росавиация совместно с правительством Иркутской области проработает механизмы передачи, установки и запуска радиомаячной системы. Кроме этого, Игорь Кобзев рассказал о продолжении реконструкции аэропорта Братска в 2025 году. Ее ведет ФКУ "Ространсмодернизация" за счет средств федерального бюджета. Сейчас завершается первый этап модернизации. Специалисты приступают к подготовительным работам второго этапа. Несмотря на проводимые работы из Братска выполняются рейсы в Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Москву. Это обеспечивает транспортную доступность жителей северной части Иркутской области. Аэропорт Братска является запасным для аэропорта Иркутск. Завершение модернизации важно как для авиапредприятия, так и для региона в целом. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

https://ria.ru/20240905/rets-1970773585.html

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экономика, иркутск, иркутская область, усть-илимск, игорь кобзев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех