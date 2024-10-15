https://ria.ru/20241015/ingushetiya-1978222619.html

Уникальный музей археологических находок откроют в горах Ингушетии

Уникальный музей археологических находок откроют в горах Ингушетии - РИА Новости, 15.10.2024

Уникальный музей археологических находок откроют в горах Ингушетии

Уникальный музей археологических находок откроют в ноябре этого года в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:37

2024-10-15T19:37

2024-10-15T19:37

республика ингушетия

джейрахский район

махмуд-али калиматов

сафмар

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Уникальный музей археологических находок откроют в ноябре этого года в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй, сообщила пресс-служба главы региона. "В ноябре 2024 года в горной Ингушетии состоится открытие уникального музея под открытым небом, созданного командой школы каменщиков-реставраторов "Наследие". Музей будет располагаться внутри одной из отреставрированных жилых башен на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй", - говорится в сообщении. Попасть в музей можно будет бесплатно - по пятницам после обеда, так как в остальные дни здесь проходят реставрационные и археологические работы. "На территории музея каждый сможет погрузиться в жизнь средневековых горцев. В настоящее время в коллекции уже около 500 уникальных находок, среди которых кинжал времен имама Шамиля, латунная пулелейка XIX века, фрагмент ствола пищали XVII века, миниатюрная наковальня, хозяйственные инструменты, керамика, лампы и редкие височные подвески", - отмечает пресс-служба. Организаторы планируют, что музей будет постоянно пополняться новыми артефактами из шести башен и трех склепов, которые сейчас исследуются в Нижнем Пуе. "Это уникальная возможность узнать о земледелии, ремеслах и искусстве наших предков, а также о том, в какой среде они жили. Отмечу, что команда "Наследия" под руководством Рамзана Султыгова, реставратора с международным опытом, проделала колоссальную работу за год с момента основания школы. Помимо самой реставрации на территории комплекса активно ведется научная деятельность", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Созданная в октябре 2023 года на территории историко-архитектурного комплекса Нижний Пуй школа каменщиков-реставраторов "Наследие" планирует ежегодно выпускать до 48 специалистов различных направлений, обеспечивая регион квалифицированными кадрами для работы с историческими объектами. Ранее сообщалось, что власти Ингушетии при помощи фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева планируют реализовать в горной части республики долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3 тысяч памятников ингушской средневековой архитектуры.

https://ria.ru/20241009/ingushetiya-1977283242.html

https://ria.ru/20240924/ingushetiya-1974485829.html

джейрахский район

республика ингушетия

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джейрахский район, махмуд-али калиматов, сафмар, республика ингушетия