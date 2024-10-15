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Гуцул назвала Санду оккупантом - РИА Новости, 15.10.2024
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13:55 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gutsul-1978124640.html
Гуцул назвала Санду оккупантом
Гуцул назвала Санду оккупантом - РИА Новости, 15.10.2024
Гуцул назвала Санду оккупантом
Президент Молдавии Майя Санду и ее покровители ведут себя как оккупанты, стремясь сохранить свою безграничную власть, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:55
2024-10-15T13:55
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее покровители ведут себя как оккупанты, стремясь сохранить свою безграничную власть, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Правительство республики 11 октября сообщило, что по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) были заблокированы 15 Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором. Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник утвердил включил в санкционные списки пять политиков из Молдавии - главу Гагаузии Евгению Гуцул, ее советника Юрия Кузнецова и членов правительства автономии Илью Узуна и Михаила Влаха. Под санкции также попала автономная некоммерческая организация "Евразия" и ее основательница Нелли Парутенко. "Последние события в Молдавии поражают: стремясь сохранить свою безграничную власть, Майя Санду и ее покровители ведут себя как оккупанты. Они блокируют социальные сети, вводят бессмысленные санкции, затаскивают в суды всех, кто не согласен с действиями режима", - приводятся слова Гуцул в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Гагаузии. По словам руководителя региона, сегодняшнее заседание в суде по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор", является еще одним доказательством того, до чего может дойти "потерявший связь с реальностью диктатор". "Сегодня меня волнует не столько решение по моему уголовному делу, сколько судьба Гагаузии и всей Молдавии. У нас еще есть шанс сохранить независимость и суверенитет республики. И мы его не должны упустить", - подчеркнула Гуцул, имея в виду возможность гражданам высказать свое мнение на предстоящих 20 октября выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Следующее заседание по делу Гуцул состоится 25 октября после выборов. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241014/moldaviya-1977964734.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Евросоюз
Гуцул назвала Санду оккупантом

Гуцул: Санду ведет себя как оккупант, стремясь сохранить безграничную власть

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее покровители ведут себя как оккупанты, стремясь сохранить свою безграничную власть, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Правительство республики 11 октября сообщило, что по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) были заблокированы 15 Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором. Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник утвердил включил в санкционные списки пять политиков из Молдавии - главу Гагаузии Евгению Гуцул, ее советника Юрия Кузнецова и членов правительства автономии Илью Узуна и Михаила Влаха. Под санкции также попала автономная некоммерческая организация "Евразия" и ее основательница Нелли Парутенко.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов
14 октября, 15:18
"Последние события в Молдавии поражают: стремясь сохранить свою безграничную власть, Майя Санду и ее покровители ведут себя как оккупанты. Они блокируют социальные сети, вводят бессмысленные санкции, затаскивают в суды всех, кто не согласен с действиями режима", - приводятся слова Гуцул в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Гагаузии.
По словам руководителя региона, сегодняшнее заседание в суде по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор", является еще одним доказательством того, до чего может дойти "потерявший связь с реальностью диктатор". "Сегодня меня волнует не столько решение по моему уголовному делу, сколько судьба Гагаузии и всей Молдавии. У нас еще есть шанс сохранить независимость и суверенитет республики. И мы его не должны упустить", - подчеркнула Гуцул, имея в виду возможность гражданам высказать свое мнение на предстоящих 20 октября выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики
14 октября, 13:05
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Следующее заседание по делу Гуцул состоится 25 октября после выборов.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии
14 октября, 16:02
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорЕвросоюз
 
 
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