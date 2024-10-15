https://ria.ru/20241015/gumanitarka-1977991246.html

"Зимой будет непросто". В чем нуждаются беженцы в Курской области

"Зимой будет непросто". В чем нуждаются беженцы в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024

"Зимой будет непросто". В чем нуждаются беженцы в Курской области

Через два с лишним месяца после вторжения украинских войск в Курскую область проблема с беженцами все еще острая. И хотя большая часть жителей приграничья... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:02

надежные люди

безопасность

курск

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Через два с лишним месяца после вторжения украинских войск в Курскую область проблема с беженцами все еще острая. И хотя большая часть жителей приграничья расселилась по родственникам и съемным квартирам, есть те, кто по-прежнему находится в пунктах временного размещения (ПВР). Там им помогают власти и волонтеры. О том, что понадобится эти людям с наступлением холодов, — в материале РИА Новости.Нужна бытовая техникаПо официальным данным, из приграничных районов эвакуировали порядка 120 тысяч человек. Две с половиной тысячи разместили в ПВР в других регионах. А в Курской области — семь с половиной тысяч тех, кому некуда податься. Но о них не забывают.По содержимому склада Центра приема и передачи гуманитарной помощи можно, кажется, составить атлас страны. На коробках и мешках, разложенных по стеллажам, наклейки: "От Санкт-Петербурга, Курск, мы с вами!", "Курску от лагеря "Орленок" — с любовью!", "Детский сад № 122, Чебоксары. Курск, держись!", "От Владивостока — Курску!" Много гуманитарки из Сочи — от Союза армян России.Белорусское общественное движение "Белая Русь" отправило в Курск фуру с 20 тоннами гуманитарной помощи. На кабине тягача "Вольво" — наклейка: силуэты белорусского зубра и русского медведя с надписью "Спина к спине".Фура паркуется. Волонтеры, вооружившись вилочным погрузчиком, приступают к разгрузке. Первыми достают стиральные машины."В этот раз был большой запрос на бытовую технику, — объясняет генеральный директор "Русской гуманитарной миссии" Сергей Шевчук. — Привезли все, от утюгов до холодильников. Распределим по пунктам временного размещения. Там не везде есть постоянное электроснабжение, поэтому взяли и генераторы. А также обогреватели, тепловые пушки, теплую одежду. Курскую область атаковали в августе. Люди эвакуировались в шортах и тапочках, а сейчас холодает".Психологическая помощьЦентр работает как "с доставкой", так и "на вынос". Маломобильным гуманитарку развозят на машинах. Остальные приходят сами и под роспись получают продуктовые наборы, бытовую химию, одежду, предметы гигиены."Я возглавляю рабочую группу волонтеров, дежурим постоянно, — рассказывает руководитель департамента по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа. — Ежедневно работает 60-80 человек в зависимости от степени нагрузки. Так же с нами 40 сотрудников МЧС, они во всем помогают. Через наш пункт проходят до полутора тысяч человек в сутки. Мы не только выдаем гуманитарку, но и помогаем с трудоустройством, восстановлением и оформлением документов.Волонтеры приезжают даже из самых отдаленных регионов страны. В основном здесь проводят две-три недели: берут отпуск, в том числе за свой счет, отпрашиваются с учебы."Я из Абакана, республика Хакасия, — говорит волонтерка Елена. — Я тут с августа. Собиралась на отдых с семьей, но началось вторжение. В нашем чате бросили клич: кто в Курск? Я вызвалась, неожиданно для себя. Это не геройство, какое-то внутреннее движение, которое я себе сама объяснить не могу. Вокруг совершенно обычные люди: электрики, продавцы, водители. Я медсестра. Желание у всех общее — помочь. Не видела здесь ни одного человека с потухшим взглядом".Задача волонтера — не только выдать пострадавшему коробку с гуманитаркой, но и выслушать его, успокоить. Каждый выступает в роли психолога. Начальник Центра Наталья Леонова в прошлом руководила курским цирком. Именно туда в августе свозили беженцев и гуманитарную помощь. Испуганных детей успокаивали цирковые артисты: дрессировщики, клоуны, акробаты."Трясется ребенок, боится. Берешь его за руку, отводишь за кулисы и показываешь, как слона кормят — сразу успокаивается, — вспоминает Наталья — А сюда перебрались из соображений безопасности. Цирк находится в центре города, это слишком лакомая цель для украинских артиллеристов и ракетчиков". Действительно, в августе ВСУ несколько раз обстреливали Курск.Истории войныВ ПВР в основном пенсионеры. Гуманитарку принимают с благодарностью — лишней никогда не бывает. О событиях первых дней вторжения беженцы рассказывают, как будто это было вчера."Была полная неразбериха, — делится пережитым Раиса Пономарева из Суджи. — В наш огород прилетело, окна в доме повыбивало. Потом со стороны Украины — дроны, принялись бить машины. Мы ничего не успели взять, убежали, в чем были. Люди спасались, кто как мог. Думали переждать и вернуться, никто же не знал, что это надолго. Родня на той территории, от них месяц уже ничего не слышно. Мобильной связи нет. А украинцы их не выпускают. На камеру местным гуманитарку раздают, но без камер неизвестно, что с ними делают".Помощь Раисе и ее подругам по несчастью жизненно необходима. Ее тезка Раиса Козина эвакуировалась из родного села в шортах, майке и босоножках. Еле успела схватить сумку с документами. Теплая куртка и сапоги, которые привезли гуманитарщики, сейчас очень ей пригодятся."Мы узнали о вторжении, когда украинцы были уже в двух километрах, — говорит она. — Уже надо было убегать. Это страшно. У меня сгорела квартира, идти мне некуда. Когда уезжали, все было цело. А потом по телевизору увидела, что наш дом сгорел. Если бы я шестого августа не уехала, то седьмого не знаю, что делала бы. Огромное спасибо белорусам. Нам крайне важна такая поддержка".Судьбы всех эвакуированных похожи: война круто изменила привычный уклад и заставила выживать. Но в тяжелый момент им на помощь пришла буквально вся Россия, а также ее братские народы. И поддержку надо продолжать.

https://ria.ru/20241014/altay-1977984322.html

https://ria.ru/20241014/kurskaya-1977939615.html

https://ria.ru/20241014/orlovskaya-oblast-1977955979.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, курск, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины