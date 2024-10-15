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Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 15.10.2024

Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:16

2024-10-15T16:16

2024-10-15T16:16

надежные люди

омская область

омский район

сво

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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Для военных собрали стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. "Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО. В фуре - автомобили, стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. Благодарю каждого, кто принимал участие в формировании груза", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241015/gubernator-1978121504.html

омская область

омский район

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омская область, омский район, сво