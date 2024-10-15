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Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 15.10.2024
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Надежные люди
 
16:16 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gruz-1978172226.html
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 15.10.2024
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:16
2024-10-15T16:16
надежные люди
омская область
омский район
сво
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Для военных собрали стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. "Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО. В фуре - автомобили, стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. Благодарю каждого, кто принимал участие в формировании груза", - сообщили в пресс-службе.
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омская область, омский район, сво
Надежные люди, Омская область, Омский район, СВО

Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

© Фото : Хоценко о важном/TelegramЖители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО
Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Хоценко о важном/Telegram
Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Для военных собрали стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты.
"Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО. В фуре - автомобили, стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. Благодарю каждого, кто принимал участие в формировании груза", - сообщили в пресс-службе.
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Надежные людиОмская областьОмский районСВО
 
 
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