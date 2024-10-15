https://ria.ru/20241015/gruz-1978172226.html
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 15.10.2024
Жители Омской области собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:16
2024-10-15T16:16
2024-10-15T16:16
надежные люди
омская область
омский район
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978171626_0:55:1138:695_1920x0_80_0_0_d03f35edd9c9e0028957f6049b086d38.jpg
ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омичи собрали фуру с гуманитарной помощью военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Для военных собрали стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. "Жители Омского района отправили гуманитарный груз нашим ребятам, которые несут службу в зоне СВО. В фуре - автомобили, стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены, продукты. Благодарю каждого, кто принимал участие в формировании груза", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241015/gubernator-1978121504.html
омская область
омский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978171626_0:0:1130:847_1920x0_80_0_0_8a3f2610b359cc398b5e14d86e9e1f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омский район, сво
Надежные люди, Омская область, Омский район, СВО