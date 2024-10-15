https://ria.ru/20241015/gripp-1978085166.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19

В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2024

В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю снизилась в России на 11,4%, гриппом и ОРВИ - на 4,7%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:54

2024-10-15T10:54

2024-10-15T10:54

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю снизилась в России на 11,4%, гриппом и ОРВИ - на 4,7%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Третью неделю подряд отмечается снижение случаев COVID-19. Зарегистрировано свыше 29 тысяч случаев, что на 11,4% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 14 случаев, подчеркнули в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю в России снизилось и количество заболевших гриппом и ОРВИ на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 807 тысяч случаев, уточнили в ведомстве. В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито более 39,3 миллиона человек, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса