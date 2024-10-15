https://ria.ru/20241015/gripp-1978085166.html
В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19
В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю снизилась в России на 11,4%, гриппом и ОРВИ - на 4,7%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:54
2024-10-15T10:54
2024-10-15T10:54
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю снизилась в России на 11,4%, гриппом и ОРВИ - на 4,7%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Третью неделю подряд отмечается снижение случаев COVID-19. Зарегистрировано свыше 29 тысяч случаев, что на 11,4% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 14 случаев, подчеркнули в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю в России снизилось и количество заболевших гриппом и ОРВИ на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 807 тысяч случаев, уточнили в ведомстве. В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито более 39,3 миллиона человек, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
В России снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 11,4%, гриппом и ОРВИ — на 4,7%