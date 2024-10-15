Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.
"Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
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Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.
В соответствии с законопроектом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, или имеющий общего ребенка — гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд. Эти поправки предложили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников — изначально устанавливался срок нахождения в браке в два года.
При этом разрешение на РВП могут аннулировать, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка. Эта мера также действует при признании недействительным брака с гражданином России, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа.
Как отмечал Володин, после такого ужесточения требований заключение фиктивного брака станет бесполезным для иностранцев, рассчитывающих на ускоренное получение РВП. А увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем, считает спикер Госдумы.
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