https://ria.ru/20241015/gosduma-1978055071.html

В ГД призвали воспринимать демографические инициативы как новые возможности

В ГД призвали воспринимать демографические инициативы как новые возможности - РИА Новости, 15.10.2024

В ГД призвали воспринимать демографические инициативы как новые возможности

Нельзя уходить от светлых государственных инициатив в полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений, заявила депутат Госдумы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:35

2024-10-15T03:35

2024-10-15T03:35

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нельзя уходить от светлых государственных инициатив в полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений, заявила депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя предложения по улучшению демографической ситуации в РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. "На мой взгляд, ни в коем случае нельзя уходить от этих светлых государственных инициатив в какие-либо полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений. Ведь так важно, чтобы наша молодежь сосредоточилась на возможностях, которые открываются перед молодыми семьями, на значимости материнства и отцовства, на необходимости создания здорового и гармоничного поколения, а не на том, чтобы рожать детей во избежание таких же финансовых потерь", - рассказала Фролова РИА Новости. Парламентарий отметила, что уже много лет в России ведется грамотная системная работа по поддержке семьи, материнства и детства. "Шаг за шагом выстраивается демографическая политика России, кирпичик за кирпичиком строится архитектура будущего, в которой каждая деталь играет свою незаменимую роль. Программы по поддержке семей, улучшение условий для рождения, воспитания и обучения детей, внедрение новых форм социальной поддержки, уход от разрушительных западных стандартов — всё это создает прочный фундамент для стабильного и, главное, экологичного прироста населения. И важность этого процесса, особенно в наше сложное время, конечно, неоспорима", - подчеркнула Фролова. По ее мнению, в современных условиях важно не перегибать палку, когда повышение рождаемости является ключевым фактором для устойчивого развития страны, необходимо учитывать важность поддержания позитивного общественного мнения о любых инициативах, связанных с этим вопросом. "Я считаю, что материнство и отцовство должны вызывать исключительно положительные чувства и эмоции, а государство в этом отношении восприниматься надежной поддержкой, никак иначе", - добавила Фролова. Депутат считает, что будущее должно стать плодом осознанных решений и предвкушением счастливого родительства, а не мимолетным воздействием страха, в основе которого - неготовность и дальнейшая неопределённость.

https://ria.ru/20241014/nalog-1977880041.html

https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html

https://ria.ru/20240906/demografiya-1970945022.html

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общество, россия, госдума рф