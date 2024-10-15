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В Госдуме предложили наказывать за призывы к нарушению целостности России - РИА Новости, 15.10.2024
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Религия
 
01:37 15.10.2024 (обновлено: 02:34 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gosduma-1978051206.html
В Госдуме предложили наказывать за призывы к нарушению целостности России
В Госдуме предложили наказывать за призывы к нарушению целостности России - РИА Новости, 15.10.2024
В Госдуме предложили наказывать за призывы к нарушению целостности России
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) направил в правительство законопроект, предлагающий ввести наказание до восьми лет лишения свободы за публичные РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T01:37
2024-10-15T02:34
религия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) направил в правительство законопроект, предлагающий ввести наказание до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных по религиозным убеждениям, а также по мотивам религиозной ненависти. "Призывы к нарушению территориальной целостности государства, основанные на религиозных убеждениях, могут быть особенно разрушительными, поскольку они затрагивают не только политические и социальные аспекты, но и фундаментальные духовные основы жизни общества. Это делает такие призывы более опасными, поскольку они могут в течение длительного периода дестабилизировать общественный порядок", — сказано в пояснительной записке к проекту закона, который есть в распоряжении РИА Новости. Как поясняют авторы проекта, в условиях современной России, где развивается многонациональное и многоконфессиональное общество, важно предотвращать любые попытки манипулирования религиозными чувствами граждан с целью разжигания экстремизма и сепаратизма.Поэтому они предложили дополнить статью 280.1 частью третьей и указать в ней наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет за деяния, совершенные по религиозным убеждениям или по мотивам религиозной ненависти либо вражды.Законопроект внесут в Госдуму после официального отзыва правительства.
https://ria.ru/20241008/bortnikov-1976960523.html
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россия, госдума рф
Религия, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили наказывать за призывы к нарушению целостности России

В ГД предложили до 8 лет тюрьмы за призывы к нарушению целостности РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) направил в правительство законопроект, предлагающий ввести наказание до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных по религиозным убеждениям, а также по мотивам религиозной ненависти.
"Призывы к нарушению территориальной целостности государства, основанные на религиозных убеждениях, могут быть особенно разрушительными, поскольку они затрагивают не только политические и социальные аспекты, но и фундаментальные духовные основы жизни общества. Это делает такие призывы более опасными, поскольку они могут в течение длительного периода дестабилизировать общественный порядок", — сказано в пояснительной записке к проекту закона, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Как поясняют авторы проекта, в условиях современной России, где развивается многонациональное и многоконфессиональное общество, важно предотвращать любые попытки манипулирования религиозными чувствами граждан с целью разжигания экстремизма и сепаратизма.
Поэтому они предложили дополнить статью 280.1 частью третьей и указать в ней наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет за деяния, совершенные по религиозным убеждениям или по мотивам религиозной ненависти либо вражды.
Законопроект внесут в Госдуму после официального отзыва правительства.
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