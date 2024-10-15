https://ria.ru/20241015/gorlovka-1978182242.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.10.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек

Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР возросло до пяти, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:46

2024-10-15T16:46

2024-10-15T16:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР возросло до пяти, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что вследствие атак беспилотников ВСУ по городу пострадали водитель четыре мирных жителя, в том числе водитель автобуса. "В результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.15 по 15.15 выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также в 12.00 и 14.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины