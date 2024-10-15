https://ria.ru/20241015/gorlovka-1978182242.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек - РИА Новости, 15.10.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек
Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР возросло до пяти, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:46
2024-10-15T16:46
2024-10-15T16:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР возросло до пяти, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что вследствие атак беспилотников ВСУ по городу пострадали водитель четыре мирных жителя, в том числе водитель автобуса. "В результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.15 по 15.15 выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также в 12.00 и 14.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти человек
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти