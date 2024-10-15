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В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 15.10.2024 (обновлено: 16:55 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gorlovka-1978179983.html
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 15.10.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей
Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:35
2024-10-15T16:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель", - написал мэр. Ранее он сообщил, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на маршрутный автобус в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей

Приходько: в Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ на автобус пострадали 3 человека

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА автобус в Горловке
Поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА автобус в Горловке
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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель", - написал мэр.
Ранее он сообщил, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на маршрутный автобус в Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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