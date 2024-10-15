https://ria.ru/20241015/gorlovka-1978179983.html
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 15.10.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей
Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:35
2024-10-15T13:35
2024-10-15T16:55
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель", - написал мэр. Ранее он сообщил, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на маршрутный автобус в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей
Приходько: в Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ на автобус пострадали 3 человека