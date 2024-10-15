https://ria.ru/20241015/gorlovka-1978179983.html

В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей

В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 15.10.2024

В Горловке при сбросе боеприпаса на автобус пострадали трое мирных жителей

Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:35

2024-10-15T13:35

2024-10-15T16:55

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горловка

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Водитель и двое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на автобус в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель", - написал мэр. Ранее он сообщил, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на маршрутный автобус в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия