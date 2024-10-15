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Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов - РИА Новости, 15.10.2024
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19:18 15.10.2024 (обновлено: 19:33 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gchp-1978218913.html
Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов
Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов - РИА Новости, 15.10.2024
Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов
В рамках развития системы городской аналитики ВЭБ.РФ провел исследование влияния проектов бизнеса по развитию культуры, в том числе в результате реализации... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:18
2024-10-15T19:33
россия
липецк
еврохим
норильский никель
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В рамках развития системы городской аналитики ВЭБ.РФ провел исследование влияния проектов бизнеса по развитию культуры, в том числе в результате реализации проектов ГЧП, сообщили в госкорпорации. Как рассказал на форуме "Бизнес и территории: эффективные модели социальных инвестиций в городах" главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, в городах, где есть опыт реализации ГЧП-проектов в области культуры, растет качество жизни, там лучше развита сервисная экономика и выше инфраструктурная обеспеченность сферы культуры и досуга. "В таких городах, например, на 12% выше доля креативных бизнесов, чем в среднем по городам Индекса. Это важный результат с учетом растущей приоритетности развития творческих индустрий в нашей стране", — привели в ВЭБе слова Самохина. Как горожане реагируют на ГЧП и проекты компаний (Северсталь, Еврохим, ОМК, Норникель, КАМАЗ, Росатом, Евраз, Сибур, Татнефть, РУСАЛ и Магнезит) в сфере культуры, ВЭБ и КБ "Стрелка" исследовали в том числе при помощи инструментов анализа социальных медиа Brand Analytics. По данным Национального центра ГЧП, в России в сфере культуры и досуга реализуется 26 проектов ГЧП общей стоимостью 41,8 миллиарда рублей. Также на конференции ВЭБ представил результаты анализа государственно-частных проектов (по направлениям — строительство школ, обновление транспорта и систем водоснабжения) в Липецке. Отмечено как положительное влияние на отдельные показатели качества жизни, такие как "Жилищные условия" или "Образование", так и повышение интегральной оценки качества жизни в городе. "Проекты в городах — обновление транспорта, строительство школ, водоснабжение, аэропорты — одни из приоритетных для ВЭБа, такие проекты, как правило, реализуются именно через механизмы ГЧП. Наработки в комплексной аналитике качества жизни в городах мы планируем масштабировать для скоринга всех потенциальных ГЧП-проектов с участием ВЭБа", — отметил Самохин. В ближайшей перспективе – разработка универсальной методологии расчета социально-экономических эффектов инфраструктурных проектов (цифровая модель развития города). "Потенциально такой подход позволит перейти к оценке соцэффектов в денежном выражении (для сравнения с инвестициями в проект), а также косвенных бюджетных эффектов", — отметил Самохин. Экспертизу и стандарты качества по оценке проектов будут тиражировать через масштабирование успешных проектов, инструменты обучения и анализа. "Параллельно с мониторингом реализации частно-государственных проектов и подготовкой рейтинга городов по развитию ГЧП, в следующем году планируем провести Неделю ГЧП. Уверен, что, с учетом вводных по развитию ГЧП и привлечению инвестиций в инфраструктуру страны, повестка будет насыщенной", — сказал Самохин.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы, размещенной на Города.РФ, являются власть, бизнес и обычные горожане.
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россия, липецк, еврохим, норильский никель, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Липецк, ЕвроХим, Норильский никель, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов

© Фото предоставлено ВЭБ.РФГенеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
Генеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено ВЭБ.РФ
Генеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В рамках развития системы городской аналитики ВЭБ.РФ провел исследование влияния проектов бизнеса по развитию культуры, в том числе в результате реализации проектов ГЧП, сообщили в госкорпорации.
Как рассказал на форуме "Бизнес и территории: эффективные модели социальных инвестиций в городах" главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, в городах, где есть опыт реализации ГЧП-проектов в области культуры, растет качество жизни, там лучше развита сервисная экономика и выше инфраструктурная обеспеченность сферы культуры и досуга.
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"В таких городах, например, на 12% выше доля креативных бизнесов, чем в среднем по городам Индекса. Это важный результат с учетом растущей приоритетности развития творческих индустрий в нашей стране", — привели в ВЭБе слова Самохина.
Как горожане реагируют на ГЧП и проекты компаний (Северсталь, Еврохим, ОМК, Норникель, КАМАЗ, Росатом, Евраз, Сибур, Татнефть, РУСАЛ и Магнезит) в сфере культуры, ВЭБ и КБ "Стрелка" исследовали в том числе при помощи инструментов анализа социальных медиа Brand Analytics.
По данным Национального центра ГЧП, в России в сфере культуры и досуга реализуется 26 проектов ГЧП общей стоимостью 41,8 миллиарда рублей.
Также на конференции ВЭБ представил результаты анализа государственно-частных проектов (по направлениям — строительство школ, обновление транспорта и систем водоснабжения) в Липецке. Отмечено как положительное влияние на отдельные показатели качества жизни, такие как "Жилищные условия" или "Образование", так и повышение интегральной оценки качества жизни в городе.
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"Проекты в городах — обновление транспорта, строительство школ, водоснабжение, аэропорты — одни из приоритетных для ВЭБа, такие проекты, как правило, реализуются именно через механизмы ГЧП. Наработки в комплексной аналитике качества жизни в городах мы планируем масштабировать для скоринга всех потенциальных ГЧП-проектов с участием ВЭБа", — отметил Самохин.
В ближайшей перспективе – разработка универсальной методологии расчета социально-экономических эффектов инфраструктурных проектов (цифровая модель развития города). "Потенциально такой подход позволит перейти к оценке соцэффектов в денежном выражении (для сравнения с инвестициями в проект), а также косвенных бюджетных эффектов", — отметил Самохин.
Экспертизу и стандарты качества по оценке проектов будут тиражировать через масштабирование успешных проектов, инструменты обучения и анализа. "Параллельно с мониторингом реализации частно-государственных проектов и подготовкой рейтинга городов по развитию ГЧП, в следующем году планируем провести Неделю ГЧП. Уверен, что, с учетом вводных по развитию ГЧП и привлечению инвестиций в инфраструктуру страны, повестка будет насыщенной", — сказал Самохин.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы, размещенной на Города.РФ, являются власть, бизнес и обычные горожане.
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РоссияЛипецкЕвроХимНорильский никельГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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