https://ria.ru/20241015/gchp-1978218913.html

Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов

Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов - РИА Новости, 15.10.2024

Проекты ГЧП в культуре дают импульс развитию креативных индустрий городов

В рамках развития системы городской аналитики ВЭБ.РФ провел исследование влияния проектов бизнеса по развитию культуры, в том числе в результате реализации... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:18

2024-10-15T19:18

2024-10-15T19:33

россия

липецк

еврохим

норильский никель

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978217867_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cd685cd612e8539e1252b555df3784ee.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В рамках развития системы городской аналитики ВЭБ.РФ провел исследование влияния проектов бизнеса по развитию культуры, в том числе в результате реализации проектов ГЧП, сообщили в госкорпорации. Как рассказал на форуме "Бизнес и территории: эффективные модели социальных инвестиций в городах" главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, в городах, где есть опыт реализации ГЧП-проектов в области культуры, растет качество жизни, там лучше развита сервисная экономика и выше инфраструктурная обеспеченность сферы культуры и досуга. "В таких городах, например, на 12% выше доля креативных бизнесов, чем в среднем по городам Индекса. Это важный результат с учетом растущей приоритетности развития творческих индустрий в нашей стране", — привели в ВЭБе слова Самохина. Как горожане реагируют на ГЧП и проекты компаний (Северсталь, Еврохим, ОМК, Норникель, КАМАЗ, Росатом, Евраз, Сибур, Татнефть, РУСАЛ и Магнезит) в сфере культуры, ВЭБ и КБ "Стрелка" исследовали в том числе при помощи инструментов анализа социальных медиа Brand Analytics. По данным Национального центра ГЧП, в России в сфере культуры и досуга реализуется 26 проектов ГЧП общей стоимостью 41,8 миллиарда рублей. Также на конференции ВЭБ представил результаты анализа государственно-частных проектов (по направлениям — строительство школ, обновление транспорта и систем водоснабжения) в Липецке. Отмечено как положительное влияние на отдельные показатели качества жизни, такие как "Жилищные условия" или "Образование", так и повышение интегральной оценки качества жизни в городе. "Проекты в городах — обновление транспорта, строительство школ, водоснабжение, аэропорты — одни из приоритетных для ВЭБа, такие проекты, как правило, реализуются именно через механизмы ГЧП. Наработки в комплексной аналитике качества жизни в городах мы планируем масштабировать для скоринга всех потенциальных ГЧП-проектов с участием ВЭБа", — отметил Самохин. В ближайшей перспективе – разработка универсальной методологии расчета социально-экономических эффектов инфраструктурных проектов (цифровая модель развития города). "Потенциально такой подход позволит перейти к оценке соцэффектов в денежном выражении (для сравнения с инвестициями в проект), а также косвенных бюджетных эффектов", — отметил Самохин. Экспертизу и стандарты качества по оценке проектов будут тиражировать через масштабирование успешных проектов, инструменты обучения и анализа. "Параллельно с мониторингом реализации частно-государственных проектов и подготовкой рейтинга городов по развитию ГЧП, в следующем году планируем провести Неделю ГЧП. Уверен, что, с учетом вводных по развитию ГЧП и привлечению инвестиций в инфраструктуру страны, повестка будет насыщенной", — сказал Самохин.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы, размещенной на Города.РФ, являются власть, бизнес и обычные горожане.

https://ria.ru/20240920/razvedka_nedr-1973806411.html

https://ria.ru/20240905/vebrf-1970807248.html

https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html

россия

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, липецк, еврохим, норильский никель, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"