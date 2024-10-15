СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек
Al Mayadeen: более 30 человек погибли при ударах ЦАХАЛ по Газе во вторник утром
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 30 человек погибли во вторник утром при ударах ВВС Израиля по сектору Газа, сообщает телеканал Al Mayadeen.
"Тридцать один палестинец погиб рано утром во вторник... в результате израильских бомбардировок сектора Газа", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, десятки получили ранения или пропали без вести.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысячи человек, пострадали свыше 98,6 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю
13 октября, 18:51