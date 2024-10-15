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СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек - РИА Новости, 15.10.2024
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05:25 15.10.2024 (обновлено: 05:26 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gaza-1978059343.html
СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек
СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли во вторник утром при ударах ВВС Израиля по сектору Газа, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:25
2024-10-15T05:26
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 30 человек погибли во вторник утром при ударах ВВС Израиля по сектору Газа, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Тридцать один палестинец погиб рано утром во вторник... в результате израильских бомбардировок сектора Газа", - говорится в сообщении. По данным телеканала, десятки получили ранения или пропали без вести. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысячи человек, пострадали свыше 98,6 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241015/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241013/oruzhie-1977850395.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: во время ударов Израиля по Газе во вторник погибли более 30 человек

Al Mayadeen: более 30 человек погибли при ударах ЦАХАЛ по Газе во вторник утром

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 30 человек погибли во вторник утром при ударах ВВС Израиля по сектору Газа, сообщает телеканал Al Mayadeen.
"Тридцать один палестинец погиб рано утром во вторник... в результате израильских бомбардировок сектора Газа", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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По данным телеканала, десятки получили ранения или пропали без вести.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысячи человек, пострадали свыше 98,6 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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