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ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину - РИА Новости, 15.10.2024
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19:22 15.10.2024 (обновлено: 19:28 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gaz-1978219816.html
ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину
ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину - РИА Новости, 15.10.2024
ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину
Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:22
2024-10-15T19:28
украина
евросоюз
экономика
россия
кадри симсон
владимир зеленский
венгрия
михаил подоляк
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Мы знаем о прекращении этого соглашения, и мы полностью готовы к этому", - сказала еврокомиссар.По ее словам, запасы газа в ЕС находятся на уровне 95%, что позволит избежать дефицита и сохранить цены стабильными.Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ.
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украина, евросоюз, экономика, россия, кадри симсон, владимир зеленский, венгрия, михаил подоляк, транснефть
Украина, Евросоюз, Экономика, Россия, Кадри Симсон, Владимир Зеленский, Венгрия, Михаил Подоляк, Транснефть
ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину

ЕС готов прекратить договор о транзите газа через Украину к концу года

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы знаем о прекращении этого соглашения, и мы полностью готовы к этому", - сказала еврокомиссар.
По ее словам, запасы газа в ЕС находятся на уровне 95%, что позволит избежать дефицита и сохранить цены стабильными.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ.
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УкраинаЕвросоюзЭкономикаРоссияКадри СимсонВладимир ЗеленскийВенгрияМихаил ПодолякТранснефть
 
 
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