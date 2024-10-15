ЕС готов прекратить договор о транзите российского газа через Украину
ЕС готов прекратить договор о транзите газа через Украину к концу года
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы знаем о прекращении этого соглашения, и мы полностью готовы к этому", - сказала еврокомиссар.
По ее словам, запасы газа в ЕС находятся на уровне 95%, что позволит избежать дефицита и сохранить цены стабильными.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ.