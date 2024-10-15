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Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет быстро заменить российский газ - РИА Новости, 15.10.2024
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17:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gaz-1978203351.html
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет быстро заменить российский газ
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет быстро заменить российский газ - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет быстро заменить российский газ
Евросоюз в ближайшие годы не сможет заменить российский газ без ущерба для себя, в первую очередь из-за задержек запуска некоторых заводов сжижения природного... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:46
2024-10-15T17:46
экономика
россия
украина
сша
кадри симсон
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Евросоюз в ближайшие годы не сможет заменить российский газ без ущерба для себя, в первую очередь из-за задержек запуска некоторых заводов сжижения природного газа (СПГ) в других странах, поэтому ЕС продолжит импортировать российское "голубое топливо" еще как минимум года полтора, дал прогноз РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее высказывалась за расширение санкций ЕС против российского газа, а также заявляет, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись и без российского газа, поставляемого в настоящее время транзитом через Украину. По словам собеседника агентства, на данный момент доля поставок российского газа в страны Евросоюза остается достаточно высокой. При этом в 2025-2028 годах, по словам Кауфмана, на рынке СПГ будет наблюдаться активное увеличение предложения в первую очередь за счет новых производств в США и Катаре, которое позволит ЕС найти альтернативный импорт. "В то же время из-за задержки некоторых проектов быстро заменить и российский СПГ, и российский трубопроводный газ без ущерба для самого ЕС будет сложно, из-за чего мы и ожидаем, что поставки продлятся еще полтора - два с половиной года", - считает эксперт. ЕС в июне этого года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг транзита российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Ранее во вторник исполняющая обязанности министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила, что страны ЕС столкнулись с проблемами в вопросе соблюдения 14-го пакета санкций против России, который предусматривает запрет транзита российского СПГ через порты в Евросоюзе с марта следующего года. Она призывает создать европейский механизм отслеживания российского сжиженного газа и к выработке скоординированного подхода со стороны Еврокомиссии для того, чтобы помочь странам, импортирующим СПГ, эффективно выполнять принятые санкции.
https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html
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экономика, россия, украина, сша, кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Украина, США, Кадри Симсон, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет быстро заменить российский газ

Кауфман: ЕС не сможет заменить российский газ из-за задержек запуска заводов СПГ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Евросоюз в ближайшие годы не сможет заменить российский газ без ущерба для себя, в первую очередь из-за задержек запуска некоторых заводов сжижения природного газа (СПГ) в других странах, поэтому ЕС продолжит импортировать российское "голубое топливо" еще как минимум года полтора, дал прогноз РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее высказывалась за расширение санкций ЕС против российского газа, а также заявляет, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись и без российского газа, поставляемого в настоящее время транзитом через Украину.
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По словам собеседника агентства, на данный момент доля поставок российского газа в страны Евросоюза остается достаточно высокой. При этом в 2025-2028 годах, по словам Кауфмана, на рынке СПГ будет наблюдаться активное увеличение предложения в первую очередь за счет новых производств в США и Катаре, которое позволит ЕС найти альтернативный импорт.
"В то же время из-за задержки некоторых проектов быстро заменить и российский СПГ, и российский трубопроводный газ без ущерба для самого ЕС будет сложно, из-за чего мы и ожидаем, что поставки продлятся еще полтора - два с половиной года", - считает эксперт.
ЕС в июне этого года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг транзита российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
Ранее во вторник исполняющая обязанности министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила, что страны ЕС столкнулись с проблемами в вопросе соблюдения 14-го пакета санкций против России, который предусматривает запрет транзита российского СПГ через порты в Евросоюзе с марта следующего года. Она призывает создать европейский механизм отслеживания российского сжиженного газа и к выработке скоординированного подхода со стороны Еврокомиссии для того, чтобы помочь странам, импортирующим СПГ, эффективно выполнять принятые санкции.
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