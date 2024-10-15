https://ria.ru/20241015/gatilov-1978228134.html

Гатилов: комиссар ООН не отреагировал на санкции США против российских СМИ

Гатилов: комиссар ООН не отреагировал на санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 15.10.2024

Гатилов: комиссар ООН не отреагировал на санкции США против российских СМИ

Постоянное представительство России при ООН в Женеве направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с призывом публично... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:44

2024-10-15T20:44

2024-10-15T20:44

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оон

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антон анисимов

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киев

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН в Женеве направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с призывом публично отреагировать на санкции США в отношении российских СМИ, но в ответ получило отписку, говорится в опубликованном заявлении постпреда РФ Геннадия Гатилова в Telegram-канале постпредства. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. "На прошлой неделе мы отправили ноту в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка, призвав его должным образом оценить, как санкции Вашингтона против российских СМИ и журналистов соответствуют международным правозащитным обязательствам США, а также публично отреагировать. Ведь вопиющая ситуация в этой сфере заслуживает внимания и вмешательства международных правозащитных механизмов", - сказано в публикации. Гатилов добавил, что в ответ на днях постпредство получило очередную бюрократическую отписку, лишь подтверждающую получение ноты. "Вот и вся реакция от Верховного комиссара и его Управления, которые призваны стоять на страже прав и свобод человека. Как говорится, дальнейшие комментарии излишни. Говорить о беспристрастности или объективности главного ооновского правозащитника не приходится", - отмечает дипломат. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.

https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html

https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977991605.html

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