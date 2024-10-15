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Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай - РИА Новости, 15.10.2024
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15:00 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gastroli-1978148066.html
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай - РИА Новости, 15.10.2024
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай
Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств; гастроли труппы пройдут на сцене Большого театра... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:00
2024-10-15T15:00
китай
россия
шанхай
владислав лантратов
денис родькин
павел сорокин
большой театр
культура
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств; гастроли труппы пройдут на сцене Большого театра Шанхая с 17 по 21 октября, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил генеральным партнером мероприятия. "Поддерживая гастроли Большого театра, мы становимся ближе к нашим пользователям в Китае, знакомим их с богатейшей культурой России, приглашаем к культурному диалогу, к которому китайцы всегда относились с особым интересом. &lt;…&gt; Участие в таком событии – возможность реализовать обе задачи", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой цитирует пресс-служба. В рамках гастролей на сцене будут показаны четыре представления балета "Спартак", а также пройдет гала-концерт балетной труппы театра. В гастролях примут участие известные российские артисты балета: Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Денис Родькин и другие. За пультом оркестра Большого театра — заслуженный артист РФ Павел Сорокин, говорится в сообщении.
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китай, россия, шанхай, владислав лантратов, денис родькин, павел сорокин, большой театр, культура
Китай, Россия, Шанхай, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Павел Сорокин, Большой театр, Культура

Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств; гастроли труппы пройдут на сцене Большого театра Шанхая с 17 по 21 октября, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил генеральным партнером мероприятия.
"Поддерживая гастроли Большого театра, мы становимся ближе к нашим пользователям в Китае, знакомим их с богатейшей культурой России, приглашаем к культурному диалогу, к которому китайцы всегда относились с особым интересом. <…> Участие в таком событии – возможность реализовать обе задачи", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой цитирует пресс-служба.
В рамках гастролей на сцене будут показаны четыре представления балета "Спартак", а также пройдет гала-концерт балетной труппы театра. В гастролях примут участие известные российские артисты балета: Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Денис Родькин и другие. За пультом оркестра Большого театра — заслуженный артист РФ Павел Сорокин, говорится в сообщении.
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КитайРоссияШанхайВладислав ЛантратовДенис РодькинПавел СорокинБольшой театрКультура
 
 
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