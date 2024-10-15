https://ria.ru/20241015/gastroli-1978148066.html
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай - РИА Новости, 15.10.2024
Труппа Большого театра отправляется на гастроли в Китай
Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств; гастроли труппы пройдут на сцене Большого театра... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:00
2024-10-15T15:00
2024-10-15T15:00
китай
россия
шанхай
владислав лантратов
денис родькин
павел сорокин
большой театр
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088105_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_c659f7d6dea88cd7c56df6fa8ff02e24.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств; гастроли труппы пройдут на сцене Большого театра Шанхая с 17 по 21 октября, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил генеральным партнером мероприятия. "Поддерживая гастроли Большого театра, мы становимся ближе к нашим пользователям в Китае, знакомим их с богатейшей культурой России, приглашаем к культурному диалогу, к которому китайцы всегда относились с особым интересом. <…> Участие в таком событии – возможность реализовать обе задачи", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой цитирует пресс-служба. В рамках гастролей на сцене будут показаны четыре представления балета "Спартак", а также пройдет гала-концерт балетной труппы театра. В гастролях примут участие известные российские артисты балета: Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Денис Родькин и другие. За пультом оркестра Большого театра — заслуженный артист РФ Павел Сорокин, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/teatr-1976192576.html
китай
россия
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088105_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_199c10c3f8cb99ad27efa5219fa6a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, шанхай, владислав лантратов, денис родькин, павел сорокин, большой театр, культура
Китай, Россия, Шанхай, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Павел Сорокин, Большой театр, Культура