https://ria.ru/20241015/fsb-1978081837.html
В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин
В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин - РИА Новости, 15.10.2024
В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин
Двоих пермяков, бросивших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в Кировском районе города и собиравших для иностранной спецслужбы данные о железной дороге, РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:39
2024-10-15T10:39
2024-10-15T10:39
происшествия
кировский район
пермь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская железная дорога
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ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Двоих пермяков, бросивших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в Кировском районе города и собиравших для иностранной спецслужбы данные о железной дороге, суд приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы, сообщает пермское управление ФСБ. По данным ведомства, двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в окна военного комиссариата Кировского района Перми по указанию лица, находящегося на территории Украины и оказывающего содействие службе безопасности этой страны. Также фигуранты собирали и передавали иностранной спецслужбе сведения об объектах Свердловской железной дороги. Деятельность пермяков была пресечена сотрудниками УФСБ. На мужчин завели дела по статьям "Террористический акт", "Участие в террористическом сообществе" и "Государственная измена". "Соколову М.А. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, Гашев А.М. приговорен к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Первые три года виновные будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/dnr-1977132645.html
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
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происшествия, кировский район, пермь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога
Происшествия, Кировский район, Пермь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская железная дорога
В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин
В Перми двоих мужчин осудили на 10 и 11 лет за поджог военкомата и госизмену