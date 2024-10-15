https://ria.ru/20241015/fsb-1978081837.html

В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин

В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин - РИА Новости, 15.10.2024

В Перми осудили бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью мужчин

Двоих пермяков, бросивших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в Кировском районе города и собиравших для иностранной спецслужбы данные о железной дороге, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:39

2024-10-15T10:39

2024-10-15T10:39

происшествия

кировский район

пермь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Двоих пермяков, бросивших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в Кировском районе города и собиравших для иностранной спецслужбы данные о железной дороге, суд приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы, сообщает пермское управление ФСБ. По данным ведомства, двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в окна военного комиссариата Кировского района Перми по указанию лица, находящегося на территории Украины и оказывающего содействие службе безопасности этой страны. Также фигуранты собирали и передавали иностранной спецслужбе сведения об объектах Свердловской железной дороги. Деятельность пермяков была пресечена сотрудниками УФСБ. На мужчин завели дела по статьям "Террористический акт", "Участие в террористическом сообществе" и "Государственная измена". "Соколову М.А. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, Гашев А.М. приговорен к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Первые три года виновные будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/dnr-1977132645.html

https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

кировский район

пермь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировский район, пермь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога