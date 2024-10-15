Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/forum-1978230919.html
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 15.10.2024
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме
Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:21
2024-10-15T21:21
москва
экономика
андрей реут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_930dd01460357e5cb77d33dc51ade615.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз. "В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году ожидается минимум 2500 участников", - заявил Реут на пресс-конференции. Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки.
https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html
https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_81633918a993b4a26eb66619d818cbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, экономика, андрей реут
Москва, Экономика, Андрей Реут
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме

Реут: минимум 2,5 тысячи человек примут участие в российском форуме по виноделию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бокал с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут.
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Киселев рассказал о планах по развитию виноделия в новых регионах
Вчера, 14:45
"В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году ожидается минимум 2500 участников", - заявил Реут на пресс-конференции.
Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
11 октября, 22:18
 
МоскваЭкономикаАндрей Реут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала