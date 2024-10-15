https://ria.ru/20241015/forum-1978230919.html

В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме

В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 15.10.2024

В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме

Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:21

2024-10-15T21:21

2024-10-15T21:21

москва

экономика

андрей реут

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз. "В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году ожидается минимум 2500 участников", - заявил Реут на пресс-конференции. Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки.

https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html

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москва, экономика, андрей реут