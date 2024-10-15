https://ria.ru/20241015/forum-1978230919.html
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 15.10.2024
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме
Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:21
2024-10-15T21:21
2024-10-15T21:21
москва
экономика
андрей реут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_930dd01460357e5cb77d33dc51ade615.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут. Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз. "В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году ожидается минимум 2500 участников", - заявил Реут на пресс-конференции. Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки.
https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html
https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_81633918a993b4a26eb66619d818cbc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, андрей реут
Москва, Экономика, Андрей Реут
В "Росконгрессе" рассказали о Российском винодельческом форуме
Реут: минимум 2,5 тысячи человек примут участие в российском форуме по виноделию
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи человек примут участие в Российском винодельческом форуме, сообщил первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут.
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве
, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз.
"В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году ожидается минимум 2500 участников", - заявил Реут на пресс-конференции.
Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки.