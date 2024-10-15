https://ria.ru/20241015/forum-1978217044.html

В Москве представили программу третьего Российского винодельческого форума

В Москве представили программу третьего Российского винодельческого форума - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве представили программу третьего Российского винодельческого форума

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке пресс-центра МИА "Россия... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:07

2024-10-15T19:07

2024-10-15T20:48

москва

россия

андрей реут

михаил ковальчук

дмитрий киселев

фонд "росконгресс"

курчатовский институт

россельхозбанк

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Пресс-конференция, посвященная мероприятиям третьего Российского винодельческого форума, прошла 15 октября в Москве, на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Наиболее значимое для винодельческой отрасли событие пройдет в Москве 7-8 ноября 2024 года уже в третий раз.Главным событием пресс-конференции стала презентация третьего Российского винодельческого форума и его главной темы, сформулированной как "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру". Как отметил своем выступлении Генеральный директор Медиагруппы "Россия сегодня", Председатель Правления, ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, – что виноградарство и виноделие – наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, обозначив, в качестве доказательства, представленность российского вина на уровне 60%. Назвав Форум популярным и содержательным мероприятием, оказывающим формирующее и стимулирующее воздействие на отрасль. По словам Киселева, на форуме будут обсуждаться планы развития виноделия и виноградарства на новых российских территориях: "Предстоит еще много сделать, построить необходимую инфраструктуру, но мы уверены в успехе России, тем более что инициатива на местах очевидна, и мы не можем ее игнорировать".Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал про решающую роль науки в жизни российского виноделия еще с тех пор, когда в Крыму по указу графа Воронцова в 1828 году был основан нынешний институт "Магарач", старейшее отраслевое научное заведение в мире. На сегодняшний день только наука способна решить вопросы технического суверенитета отрасли, особенно в области питомниководства, создания собственных дрожжевых штаммов, изучения автохтонных сортов. Курчатовский институт, являющейся ведущей организацией сразу по нескольким федеральным программам, включая развитие генетических технологий, развитие сельского хозяйства, теперь, по указу Президента России, воплотит эти и другие задачи в рамках Национального центра генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Форум является важной площадкой для диалога науки и производства, отметил Михаил Ковальчук, анонсируя программу научно-популярной секции форума "Винология". "Это очень важный раздел форума, который посвящен популяризации российского вина и науки как основы развития отечественного виноделия", - подчеркнул Михаил Ковальчук.Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут отметил опережающие темпа роста отрасли и важность форума в качестве площадки для объединения усилий всех участников процесса, По словам Реута, об эффективности решения задач можно наблюдать от форума к форуму, в том числе, – по показателям посещаемости. Так, в 2022 году Форум посетило 1700 участников, было проведено 43 мероприятия деловой программы, более 40 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2023 году второй Российский винодельческий форум посетило 2250 участников, было проведено 49 мероприятий, более 50 винодельческих предприятий представлены в дегустационной зоне. В 2024 году, по словам Реута, ожидается минимум 2500 участников.Рассказывая об архитектуре Форума Андрей Реут отметил, что на пленарной сессии "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру" будут подняты стратегические вопросы развития отрасли, системность и долгосрочность мер ее государственной поддержки. В свою очередь, стратегическая сессия "Практика регулирования отрасли виноградарства и виноделия" будет посвящена проблемам конкуренции и защиты рынка. Повестка стратегической сессии будет актуализирована специальными сессиями, такими как "Винные профессии", "Наука, оборудование, технологии – виноделам" и "Путь винного инвестора", сессия, посвященную вину в контексте здорового образа жизни. Кроме того, специальная экспозиция познакомит участников Форума с успехами отечественных производителей в импортозамещении на протяжении всего винодельческого цикла — в производстве шпалеры, саженцев, бродильных емкостей, бочек, пробок и бутылок различных форматов.Важнейшим моментом пресс-конференции стала презентация Премии имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью. Премия учреждена в рамках Российского винодельческого форума Ассоциацией виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) совместно с Фондом Росконгресс, при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Новая профессиональная награда станет важным стимулом развития отрасли. В премии присутствуют следующие номинации: I премия – за лучшее сочинение по виноградарству и виноделию. На соискание принимаются оригинальные монографии, диссертации, научные статьи по виноградарству и виноделию, созданные на русском языке в течение последних трех лет. II премия – за лучшие виноградники, присуждается во всех районах России. III премия – за лучший столовый виноград, также присуждается виноградарям из всех регионов России. IV премия – за лучшее красное виноградное вино. V премия – за лучшее белое виноградное вино. VI премия – за лучшее игристое виноградное вино. VII премия – за лучшее ликерное вино. VIII премия – лучшему выпускнику по специальности винодел-технолог или виноградарь, присуждается выпускнику профильного ВУЗа со средним баллом по специальности более 4.8, премия даёт возможность стажировки в российских винодельческих хозяйствах — партнерах РВФ. Размер денежного вознаграждения для всех номинаций составляет 1 000 000 рублей. В данный момент в оргкомитет премии поступило 17 заявок.Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ "Курчатовский институт".Официальный сайт Форума – wineforum.info, телеграм-канал – "Первый винный".Третий Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября 2024 года в Москве.

https://ria.ru/20241015/kiselev-1978142559.html

https://ria.ru/20240930/vino-1975591461.html

https://ria.ru/20240607/titov-1951456113.html

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москва, россия, андрей реут, михаил ковальчук, дмитрий киселев, фонд "росконгресс", курчатовский институт, россельхозбанк, виноделие