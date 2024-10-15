https://ria.ru/20241015/evrokomissar-1978223128.html
Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар
Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 15.10.2024
Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар
Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:43
2024-10-15T19:43
2024-10-15T19:43
экономика
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кадри симсон
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения "некоторых стран". "Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты – это политические решения", - заявила она по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза. При этом еврокомиссар признала рост объемов закупок СПГ из России в ЕС, но выразила надежду, что это "не будет трендом".
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экономика, россия, кадри симсон, евросоюз
Экономика, Россия, Кадри Симсон, Евросоюз
Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар Симсон: ЕС может обойтись без российского газа