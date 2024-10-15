https://ria.ru/20241015/evrokomissar-1978223128.html

Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар

Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 15.10.2024

Евросоюз может обойтись без российского газа, заявила еврокомиссар

Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:43

2024-10-15T19:43

2024-10-15T19:43

экономика

россия

кадри симсон

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения "некоторых стран". "Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты – это политические решения", - заявила она по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза. При этом еврокомиссар признала рост объемов закупок СПГ из России в ЕС, но выразила надежду, что это "не будет трендом".

https://ria.ru/20241015/gaz-1978203351.html

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экономика, россия, кадри симсон, евросоюз