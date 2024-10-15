https://ria.ru/20241015/energodar-1978214237.html

Украинские дроны атаковали Энергодар

Украинские дроны атаковали Энергодар - РИА Новости, 15.10.2024

Украинские дроны атаковали Энергодар

Украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:49

2024-10-15T18:49

2024-10-15T18:49

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Помимо артиллерийских ударов, нацисты в данный момент осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку дронов. Несколько дронов уже сбиты и отклонены", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, главной целью атаки дронов ВСУ является подстанция "Луч", снабжающая Энергодар электроэнергией.

https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html

энергодар

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в мире, энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины